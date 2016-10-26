Лишившаяся кошелька россиянка выместила злость на машинах

Расстроенная пропажей кошелька туристка из России выместила злость на попавшихся под руку автомобилях, после чего была задержана.

26 Октября 2016 10:24:03

Инцидент с участие русской туристки прозошел в Кароне около 3 часов ночи 25 октября, а огласку происшествие получило после того, как о нем в одной из новостных группы в Line сообщил местный журналист Джатупонг Гунгкэу.

Мужчина выложил в сети фотографии с места событий сопроводив их следуйщей подписью: «Провал Пхукетского туризма. Вот что произошло этим утром, 25 октября, в мубане номер 3 тамбона Карон. Пьяная россиянка набросилась на машины местных жителей».

По словам господина Гунгкэу, об инциденте ему сообщила староста поселения, госпожа Ном Йенджит. Одна из пострадавших машин принадлежала ей, а вторая – мужу ее сестры.

Как рассказала госпожа Йенджит, около 3 часов ночи россиянка остановилась у ресторана Pa Waew Restaurant на Patak Rd. и обратилась к местным жителям.

«Она заявила, что у нее пропал кошелек и потребовала вызвать полицию, что мы и сделали. Но пока мы ждали наряд, женщина вышла из себя и набросилась с кирпичом на машины», – заявила госпожа Йенджит.

По следам инцидента россиянка была доставлена в полицейский участок Карона для дачи объяснений. Имя женщины не называется. С высокой вероятностью ей будут предъявлены обвинения в порче чужого имущества.