Lions Club протянул руку помощи заключенным Организация Lions Club of Phuket Pearl раздала очки женщинам в тюрьме Пхукета. Новости Пхукета 26 Мая 2017 11:26:53 Lions Club of Phuket Pearl в сотрудничестве с Phuket Provincial Hospital офтальмологическим центром Phuket Vision Centre нанесли визит в тюрьму Пхукета, где организовали для женщин-заключенных бесплатную проверку зрения и раздачу очков нуждающимся. В рамках очередного раунда ежегодной кампании Lions Club of Phuket Pearl проверку прошли 105 женщин, и оказалось, что 94 из них действительно нужны очки. Кроме того, две из заключенных нуждались в операциях на глазах, которые были оперативно проведены: в одном случае прямо на месте, а в другом – в больнице. «В ходе проверки выяснилось, что у многих из заключенных есть проблемы со зрением, так что мы готовы изготовить для них очки. Большое спасибо господину Йотхину и Phuket Vision Centre за сотрудничество», – сообщил Lions Club of Phuket Pearl на странице в Facebook. Проверка зрения в пхукетской тюрьме проводилась в феврале, а в середине апреля женщины получили долгожданные очки. «Большое спасибо за поддержку и профессионализм доктору Буддхе и коллективу больницы Phuket Provincial Hospital. И конечно же, большое спасибо Патчаре Каонгсукджире, которая многое сделала для организации мероприятия. Мы служим людям», – добавил клуб. К кампании Lions Club of Phuket Pearl присоединились также два европейских клуба. Оправы для очков предоставили французский Lions Club Medico de France и британский Lions Club Fairlop, London. Линзы же были заказаны пхукетским клубом индивидуально для каждой из нуждавшихся женщин. О других инициативах Lion Club of Phuket Pearl можно узнать на странице организации Facebook.com/lionphuketpearl.