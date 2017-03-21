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Линия электропередач в Срисунторне не выдержала ливня

Часть домов в Срисунторне осталась без электричества во второй половине дня 21 марта.

Иккапоп Тхонгтуб

21 Марта 2017 13:50:17

Офис Управления энергоснабжения провинции Пхукет (РЕА) в Таланге подтвердил корреспонденту редакции, что как минимум четыре мачты электропередач на Srisoonthorn Rd. рухнули во время вчерашнего ливня, а еще несколько опасно наклонились.

В момент инцидента, произошедшего около 16:00, линия находилась под напряжением. Без света остались жилые кварталы в Камале, Чернг-Талей и поселке Баан-Маник. На трассе, ведущей от памятника Героиням к западному побережью было затруднено движение.

«Мы оперативно прекратили подачу тока на поврежденную линию, а также задействовали альтернативный временный канал подачи электроэнергии жителям Баан-Маник и прилегающих районов», – заявил глава офиса РЕА в Таланге Бунтхам Джаронпхонг.

Полностью энергоснабжение пострадавших от блэкаута районов было восстановлено к полуночи, упавшие столбы заменили новыми.

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