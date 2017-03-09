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Лина Девис, лицо Пхукета на конкурсе Мисс Англия 2017

Выросшая в тайско-британской семье красавица намерена претендовать на титул Мисс Мира 2017 и уже в июле отправится на родину своего отца, чтобы принять участие в гранд-финале Мисс Англии.

Марк Ноулс

14 Марта 2017 08:53:34

У уроженки Пхукета Лины Девис большие планы на 2017 год. Кого-то управление крупным отельным бизнесом оставило бы совсем без сил на другие задачи, но не Лину. Выросшая в тайско-британской семье красавица намерена претендовать на титул Мисс Мира 2017 и уже в июле отправится на родину своего отца, чтобы принять участие в гранд-финале Мисс Англии. Победа на Туманном Альбионе позволит ей получить путевку на международный этап конкурса.

Лина, пожалуйста, расскажи нам о себе.

Мне 24 года, и я на одну половину тайка, а на другую – англичанка. Я родилась на Пхукете, затем в течение пяти училась в английской Quinton House School, а после этого – в пхукетской Thai Hua School. Старшие классы я провела в школе-пансионе в Китае (в Академии новых талантов в Пекине), а высшее образование получила в Букингемском университете. Мой отец родом из маленькой деревушки в Нортгемптоне, носящей название Лонг-Бакби. Моя мама – из тайской провинции Рой-Эт.

Известно, что ты страстная поклонница спорта. Какие дисциплины тебе нравятся больше всего и какие награды у тебя есть?

У меня около 200 разных наград в беге (на 3 км, 10,5 км и 21 км ), завоеванных на соревнованиях по всему Таиланду. Также у меня есть медали в плавании. Я начала заниматься бегом в возрасте семи лет, и уже через год взяла первые из своих призов. Но в 15 лет, когда я была в самой лучшей форме, мне пришлось переехать в Китай и с тех пор я по-настоящему не тренировалась.

Ты все еще участвуешь в соревнованиях?

Сейчас я бегаю в основном для того, чтобы поддерживать себя в форме, но при этом принимаю участие во всех соревнованиях, которые проходят неподалеку. У меня уже четыре награды в этом году, и надеюсь, что в следующем я вернусь в спорт и снова начну приходить первой.

Также ты любишь и музыку. Какой инструмент твой любимый?

Я играю на фортепиано, скрипке, кларнете и гитаре. Больше всего я люблю гитару, поскольку это инструмент, который я выбрала сама, а остальные – то, что хотели родители. Свою гитару я купила на барахолке в Англии за 20 фунтов и училась по видео на YouTube. Как по мне – получается неплохо.

И как ты обнаружила в себе талант к музыке?

Это все из-за родителей. Не надо забывать, что они оба – из бедных семей, так что для своих детей (у меня две младшие сестры) они хотели всего, чего сами никогда не имели. Я отнюдь не талантлива, все это – лишь результат упорной работы и посвящения себя какому-то делу. В данном случае – посвящения себя родителям. Но это не давалось просто, за всем – тяжелый труд.

Мисс Англии – не первый конкурс красоты для тебя. В каких еще ты участвовала и как это было?

Я заняла третье место на Мисс Гранд Пхукет 2016 и вошла в первую десятку на Мисс Мира Таиланд 2016. На последнем я завоевала две отдельные награды – The People’s Choice Award (приз зрительских симпатий) и Fast Track Talent Award (конкурс талантов, в данном случае, за игру на фортепиано).

Теперь ты в числе финалистов Мисс Англии. Как можно поддержать тебя?

Я вышла в полуфинал Мисс Англии, и если вы живете в этой стране, то можете проголосовать за меня, отправив sms с текстом MISS SEMI09 на номер 63333. Это стоит 50 пенсов плюс стандартный тариф вашего оператора за sms. Если же вы живете в Таиланде, то просто расскажите обо мне своим английским друзьям и попросите проголосовать.

С чего началось твое участие в таких конкурсах?

Это получилось экспромтом. Будучи ребенком от смешанного брака, я часто получала комплименты по поводу внешности и однажды подумала: «А почему бы и нет?» Но на самом деле, участие в конкурсе подразумевает гораздо больше работы, чем думают многие. На деле это большой стресс. Ты понимаешь, что огромное количество людей оценивает твою внешность и должна быть готова к хейтерам. Также нужно быть готовой к тяжелому графику: с ранними подъемами и работой допоздна. Но в конце концов оно того стоит, поскольку это опыт, который можно получить раз в жизни, и который остается с тобой до конца. Для меня отдельная награда – это улыбка на лице матери и то, как гордится мой отец, семья и друзья. Мне это очень приятно.

Какие у тебя планы на будущее?

Я хочу быть Мисс Мира. Я верю, что у меня есть целю. Я точно знаю, что многие люди сейчас видят красоту иначе, в людском понимании быть красивой – это быть без изъянов. Но на самом деле красота – не это. Я хочу быть примером для юных девушек, показать им, что быть красивой – не значит быть идеальной. Веснушки не делают тебя уродливой, настоящая красота – она внутри, и двери перед тобой открывает доброе сердце, а не безупречное лицо. Я верю, что смогу показать истинное значение слов «красота с целью».

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