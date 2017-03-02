Tell me how to reach the huge Chinese market in Phuket
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Лежаки вернутся на все пляжи Пхукета

С пятницы, 3 марта, лежаки будут разрешены на пляже Ката, а затем – и на других общественных пляжах, но только в пределах 10-процентных зон.

Таньялак Сакут

2 Марта 2017 15:10:49

Туристы на пляже в Патонге 27 февраля 2017 года.
Туристы на пляже в Патонге 27 февраля 2017 года.

О том, что провинция в тестовом режиме возвращает лежаки на пляжи, «Новостям Пхукета» заявил 1 марта губернатор Чокчай Дечаморнтхан.

«Лежаки снова разрешены на пляжах. Но в других аспектах пляжной политики изменений нет – к примеру, продавцы еды и напитков должны работать лишь в пределах 10-процентных зон», – заявил в беседе с корреспондентом редакции господин Дечаморнтхан.

Губернатор отметил, что лежаки возвращаются в тестовом режиме, но не пояснил, насколько долгим будет этот тест. Соответствующий вопрос, по его словам, в настоящий момент прорабатывается.

«Я разрешил этот тест на Пхукете. Лежаки возвращаются лишь в пробном режиме. На этой неделе тест одобрен для двух из девяти пляжей Пхукета [имеются в виду большие общественные пляжи]», – заявил глава провинции.

«Новости Пхукета» связались с муниципалитетом Карона и Ката, и там корреспонденту редакции подтвердили, что уже готовятся к возвращению лежаков.

«Это ответ на потребности туристов. Сейчас я перерабатываю 10-процентные зоны на пляжах Карон и Ката, чтобы они шли горизонтально (имели вид прямоугольников с длинной стороной параллельной линии воды). Если это будет одобрено, лежаки вернутся и на пляж Карон», – заявил глава отделения общественных работу муниципалитета Карона Ванчай Сэтан.

«Не знаю, на какой срок это будет разрешено. Надо посмотреть, что будет в пятницу», – добвил он.

По словам господин Сэтана, в собственности муниципалитета нет лежаков и администрация Карона не занимается прокатом напрямую, но если шезлонги будут узаконены, то муниципалитет намерен закупить их.

Напомним, что после перевода на Пхукет губернатор Чокчай Дечаморнтхан раскритиковал местную политику 10-процентных зон, указав, что под ней нет никакой законодательной базы. Кроме того, губернатор заявил, что намерен полностью очистить пляжи от какого-либо бизнеса и вернуть им «первозданный вид». Не высказывали намерения вернуть лежаки и другие представители администрации Пхукета.

Единственным исключением из правил являлась мэр Патонга Чалермлак Кепсап, которая в прошлом году выступила с предложением пересмотреть политику, а затем – 27 февраля – добилась возвращения лежаков в Патонге. Проведение этого эксперимента было одобрено генерал-майором Порнсаком Пунсаватом, заместителем главы 4-го регионального командования Королевской армии Таиланда, который ранее посещал курорт с визитом.

 

 

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Пара из России заявила в полицию о вымогательстве со стороны полицейского
Пара из России заявила в полицию о вымогательстве со стороны полицейского
Программа Фестиваля старого города 2-4 февраля
Программа Фестиваля старого города 2-4 февраля
BISP влилась в проект Ride 4 Kids
BISP влилась в проект Ride 4 Kids
Стейк в стиле гаучо в Asado Gaucho Grill
Стейк в стиле гаучо в Asado Gaucho Grill
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Сколько официально стоит поездка на такси по Пхукету?

Сколько официально стоит поездка на такси по Пхукету?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Пхукет БилетМастер
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.