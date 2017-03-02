Лежаки вернутся на все пляжи Пхукета

С пятницы, 3 марта, лежаки будут разрешены на пляже Ката, а затем – и на других общественных пляжах, но только в пределах 10-процентных зон.

2 Марта 2017 15:10:49

Туристы на пляже в Патонге 27 февраля 2017 года.

О том, что провинция в тестовом режиме возвращает лежаки на пляжи, «Новостям Пхукета» заявил 1 марта губернатор Чокчай Дечаморнтхан.

«Лежаки снова разрешены на пляжах. Но в других аспектах пляжной политики изменений нет – к примеру, продавцы еды и напитков должны работать лишь в пределах 10-процентных зон», – заявил в беседе с корреспондентом редакции господин Дечаморнтхан.

Губернатор отметил, что лежаки возвращаются в тестовом режиме, но не пояснил, насколько долгим будет этот тест. Соответствующий вопрос, по его словам, в настоящий момент прорабатывается.

«Я разрешил этот тест на Пхукете. Лежаки возвращаются лишь в пробном режиме. На этой неделе тест одобрен для двух из девяти пляжей Пхукета [имеются в виду большие общественные пляжи]», – заявил глава провинции.

«Новости Пхукета» связались с муниципалитетом Карона и Ката, и там корреспонденту редакции подтвердили, что уже готовятся к возвращению лежаков.

«Это ответ на потребности туристов. Сейчас я перерабатываю 10-процентные зоны на пляжах Карон и Ката, чтобы они шли горизонтально (имели вид прямоугольников с длинной стороной параллельной линии воды). Если это будет одобрено, лежаки вернутся и на пляж Карон», – заявил глава отделения общественных работу муниципалитета Карона Ванчай Сэтан.

«Не знаю, на какой срок это будет разрешено. Надо посмотреть, что будет в пятницу», – добвил он.

По словам господин Сэтана, в собственности муниципалитета нет лежаков и администрация Карона не занимается прокатом напрямую, но если шезлонги будут узаконены, то муниципалитет намерен закупить их.

Напомним, что после перевода на Пхукет губернатор Чокчай Дечаморнтхан раскритиковал местную политику 10-процентных зон, указав, что под ней нет никакой законодательной базы. Кроме того, губернатор заявил, что намерен полностью очистить пляжи от какого-либо бизнеса и вернуть им «первозданный вид». Не высказывали намерения вернуть лежаки и другие представители администрации Пхукета.

Единственным исключением из правил являлась мэр Патонга Чалермлак Кепсап, которая в прошлом году выступила с предложением пересмотреть политику, а затем – 27 февраля – добилась возвращения лежаков в Патонге. Проведение этого эксперимента было одобрено генерал-майором Порнсаком Пунсаватом, заместителем главы 4-го регионального командования Королевской армии Таиланда, который ранее посещал курорт с визитом.