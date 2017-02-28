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Лежаки вернулись на пляж в Патонге

Мэр Патонга Чалермлак Кебсап добилась возвращения пляжных лежаков в пределах 10-процентных зон.

Таньялак Сакут

28 Февраля 2017 10:00:08

Возвращение лежаков было одобрено генерал-майором Порнсаком Пунсаватом. Фото: Thanakron Sa-Nguanwong
Возвращение лежаков было одобрено генерал-майором Порнсаком Пунсаватом. Фото: Thanakron Sa-Nguanwong

В беседе с «Новостями Пхукета» 27 февраля госпожа Кебсап подтвердила, что на пляже снова есть лежаки.

«Да, сегодня первый день, когда на пляже в Патонге снова есть лежаки. Это [решение] было одобрено генерал-майором Порнсаком Пунсаватом, заместителем главы 4-го регионального командования Королевской армии Таиланда», – заявила Чалермлак Кебсап.

Порнсак Пунсават – именно тот генерал, который посещал Патонг с инспекцией в начале февраля. Среди прочего он отметил, к примеру, отсутствие парковочных мест на пляжной дороге. В этот понедельник, когда администрация Патонга решила попробовать вернуть лежаки, генерал также присутствовал.

«Сперва, в 11:00, мы расставили лежаки на пляже в порядке теста. Туристы увидели их и оценили удобство, начали располагаться на лежаках. Генерал Пунсават лично увидел позитивную реакцию отдыхающих, и я попросила его разрешить оставить лежаки, не просто в порядке теста [а на постоянной основе]. Он одобрил это предложение», – рассказала Чалермлак Кебсап.

Пока что лежаки разрешены только в Патонге и только в пределах 10-процентных зон, которых на местном пляже выделено пять штук. В каждой из зон, по словам мэра, для туристов будут установлены 360 лежаков и дополнительно 180 зонтиков. При этом импровизированные лежаки из песка по-прежнему под запретом.

«Стоимость проката лежака ограничена суммой не более 200 бат за штуку», – добавила госпожа Кебсап. Мэр Патонга затруднилась сказать, будет ли соответствующая практика распространена на другие пляжи Пхукета.

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