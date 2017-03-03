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Лежаки появятся на Кароне 4 марта

Сегодня, 3 марта, лежаки вернулись на пляж Ката, а завтра они должны появиться на Кароне.

Таньялак Сакут

3 Марта 2017 17:23:04

Пляж Ката в пятницу, 3 марта. Фото: Таньялак Сакут
Пляж Ката в пятницу, 3 марта. Фото: Таньялак Сакут

Возвращение шезлонгов на Кароне сегодня подтвердил генерал Санти Сакунтанак, командир 25-го пехотного полка Королевской армии Таиланда и самый старший по званию армейский офицер на Пхукете. Как и в случае с Патонгом и Ката, лежаки разрешено установить в пределах 10-процентных зон.

«Я сообщил муниципалитету Карона, что лежаки должны быть установлены так же, как и на пляже Ката, без каких либо изменений. Через месяц я вернусь и оценю ситуацию», – заявил генерал.

Также офицер отметил, что информационные щиты с правилами поведения на пляжах, теперь придется заменить, поскольку с возвращением лежаков информация устарела.

Глава управления общественных работ муниципалитета Карона Ванчай Сэтан приветствовал возвращение лежаков.

«Сегодня генерал Санти Сакунтанак разрешил вернуть лежаки на пляж Ката, а завтра – на Карон. Они останутся там на один месяц, после чего ситуация будет изучена», – добавил он.

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