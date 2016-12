Leopard Catamarans проведет дни открытых дверей 1-2 октября 1 и 2 октября в Ao Po Grand Marina ждут и профессионалов яхтенной отрасли, и просто всех желающих Крис Хастед 27 Сентября 2016 10:14:00 Ровно год прошел с того момента, как бренд Leopard Catamarans перенес региональный офис продаж на Пхукет. Все это время центр работал преимущественно с собственными чартерными компаниями, но к нынешнему сезону решил показать товар лицом более широкому кругу публики. В сентябре Leopard объявила о дне открытых дверей, вернее сразу о двух днях – 1 и 2 октября – когда в офисе фирмы в Ao Po Grand Marina ждут и профессионалов игроков яхтенной отрасли, и просто всех желающих. Часы проведения мероприятия: с 13:00 до 19:00. Весь флот, который представят на дне открытых дверей, лишь недавно прибыл на Пхукет, да и в целом бренд Leopard Catamarans – новинка для региона. Именно этим и объясняют в компании необходимость проведения мероприятия. Целевая же аудитория – местные профессионалы яхтенной отрасли, занимающиеся продажей и чартерами лодок. «День открытых дверей Leopard Catamarans проводится по двум причинам. Во-первых, для того, чтобы дилеры из азиатского региона были в курсе последних событий в компании, модельной линейки яхт, корпоративных принципов, взглядов и направления развития. И конечно, поскольку сами лодки также будут представлены, дилеры смогут подняться на борт и провести там достаточно времени, чтобы посмотреть, прочувствовать и понять последние из предлагаемых моделей. Это лучший способ понять продукт, чтобы затем передать это понимание клиентам», – рассказывает Шунгьят (Кит) Чотитхамапорн. «Вторая причина заключается в том, что мы хотели бы, чтобы дилеры пригласили с собой и всех своих клиентов, которые выражали заинтересованность в Leopard Catamarans, чтобы те смогли в живую увидеть лодки, почувствовать их, попробовать в деле во время тестовых выходов в море и принять решение. Кончено, все прочие жители и гости Пхукета также приглашены на знакомство», – говорит Кит. Leopard Catamarans переместила свою региональную штаб-квартиру из Гонконга в Ao Po Grand Marina ровно год назад. Сейчас флот компании на Пхукете включает парусные Leopard 40, Leopard 45 (представленную всего лишь месяц назад), Leopard 48 и Leopard 58, а также моторные Leopard 43 Powercat и Leopard 51 Powercat. По словам Кита, за этот год некоторые из ведущих игроков чартерного рынка уже начали сотрудничать с брендом. Но главные партнеры – это Sunsail и The Moorings. «Sunsail и The Moorings активно инвестируют в свои пхукетские базы и обновляют чартерный флот. А катамараны Leopard доказали свою популярность и успех на чартерном рынке», – говорит Кит. Обе чартерные компании – и Sunsail, и The Moorings – аффилированы с Leopard и при этом являются одними из главных игроков на мировом рынке чартеров. Перечисляя планирующие поставки, Кит отмечает моторные Leopard 40 и 43, представленные только в прошлом году, а также зарекомендовавшие себя Leopard 48 и 51. Из парусных лодок он выделяет Leopard 48, признанный лучшим парусным катамараном по версии журнала Cruising World. «Также мы ждем один Leopard 51 Powercat, который будет доступен для покупки», – добавляет Кит. После того, как все «пополнение» придет на Пхукет, суммарная стоимость флота превысит 240 млн бат. Катамараны Leopard строятся на верфи Robertson & Caine в Кейптауне (ЮАР). Кит и его коллеги занимаются продажами и поддержкой клиентов, а Sunsail и The Moorings отвечают за чартеры, в том числе, за программу для покупателей лодок, желающих сдавать их без особого личного участия. Один из примечательных фактов заключается в том, что каждый катамаран Leopard после спуска на воду сам доказывает свои мореходные качества, поскольку с верфи к клиентам они доставляются своим ходом. Кит отмечает, что одно и фирменных технических решений Leopard – это ступенчатая конструкция корпуса, что позволяет уменьшить поверхность (и сопротивление) под ватерлинией, а выше нее обеспечить просторные пространства для пассажиров. Также Кит выделяет открытый выход из салона на нос катамарана, плюс оригинальную внутреннюю планировку. К примеру, на Leopard 43 камбуз расположен впереди, а фронтальный диван и стол – на корме. Раздвижные стеклянные двери между диваном и кокпитом на корме, плюс большое окно впереди и открытая дверь в носовой части, открывают почти 360-градусный панорамный вид. Что же касается ходовых качеств, то здесь все говорят цифры. К примеру, для моторных катамаранов максимальная скорость составляет 25-26 узлов, а крейсерская – 18-20 узлов. На дне открытых дверей можно будет ознакомиться как с моторными, так и с парусными катамаранами бренда Leopard Catamarans, а первичное впечатление можно составить уже сейчас, благо сайт компании переведен на русский язык. Более того, если прямо на Open House найдется желающий купить Leopard 51 Powercat, то лодку обещают продать с дисконтом. Развлекательная программа дня открытых дверей, среди прочего, включает открытый эфир радиостанции Live 89.5, так что у гостей есть возможность познакомиться с ведущими и выйти в эфир вместе с ним.