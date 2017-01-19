Leicester возьмет под крыло тайского футбольного вундеркинда

Leicester City, действующий чемпион Английской Премьер-Лиги и один из сильнейших клубов мира, возьмет под опеку тайского футбольного вундеркинда, заявившего о себе на шоу Workpoint Entertainment.

19 Января 2017 13:41:43

Айяватт Сриваддханапрабха, Киатисак Сенамуанг и Сомбат Ликумнер с футбольным вундеркином Сувином. Фото: Bangkok Post

Cемилетний футболист по имени Сувин стал звездой 7 января, после трансляции по национальному телевидению шоу со своим участием. В рамках программы он три раза подряд безошибочно послал мяч в перекладину ворот, причем бил Сувин с левой ноги. Выложенная на Facebook запись программы начала стремительно набирать просмотры, число которых уже превысило 10 млн.

Во вторник, 17 января, в Бангкоке состоялась пресс-конференция, в ходе которой вице-президент Leicester City Айяватт Сриваддханапрабха объявил, что английский футбольный гранд заметил вундеркинда и намерен вложиться в развитие его таланта. На мероприятии так же присутствовали тренер национальной сборной Таиланда по футболу Киатисак Сенамуанг и Сомбат Ликумнер, руководящей футбольной школой Inter Thailand Academy, где сейчас занимается Сувин.

В ходе пресс-конференции Айяватт Сриваддханапрабха рассказал, что Leicester возьмет на себя все расходы, связанные с развитием карьеры Сувина. В частности, юноше подберут подходящую школу в Таиланде или за рубежом. Кроме того, Leicester выделит тренера, который будет работать с Сувином, пока он в Таиланде.

«Ему только семь лет, и сейчас он – чистый лист бумаги, на котором можно написать все, что угодно. Мы хотим, чтобы он развивался в правильном направлении», – заявил вице-президент Leicester.

По словам господина Сриваддханапрабхи, ближайший год или два мальчик, скорее всего, проведет в Таиланде, после чего уже можно будет говорить о переезде в Великобританию. По оценкам вице-президента клуба, в раскрытие таланта Сувина и превращение его в профессионального футболиста будет вложено 30-40 млн бат. Это вдвое больше, чем Leicester обычно тратит на развитие юных талантов в рамках проекта по поиску перспективных специалистов Fox Hunt. Впрочем, Сувину пока лишь семь лет, тогда как скауты Fox Hunt отбирают в проект пятнадцатилетних.

«Это большой шанс для него», – заявил тренер национальной сборной Киатисак Сенамуанг, отдельно поблагодарив Leicester City за предоставление тайским детям подобных возможностей сделать карьеру в профессиональном спорте.

Сам юный вундеркинд лелеет и другую мечту. Хоть Сувин и родился в семье, приехавший в Таиланд и Мьянмы (он является представителем народности мон, а не тайцем), его мечта – играть за национальную сборную.

«Я обещаю прилежно учиться. Я хочу играть за национальную команду», – заявил Сувин.

Своими кумирами мальчик считает Лионеля Месси и Чанатхипа Сонгкрасина, «тайского Месси». Последний, кстати, поделился записью шоу с участием Сувина на своей странице в Facebook.

А студия Workpoint Entertainment выложила ролик на YouTube с заголовком, начинающемся со слов «Месси должен это увидеть».