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Легкий катамаран с двумя туристами перевернулся у Сурина

Двухкорпусная парусная лодка с туристами перевернулась примерно в 1 км от побережья Сурина 20 марта.

Новости Пхукета

21 Марта 2017 14:29:48

Фото: Surin - Bang Tao Surf Life Saving Club
Фото: Surin - Bang Tao Surf Life Saving Club

Спасатели, дежурящие на Сурине, заметили терпящий бедствие легкий катамаран (Hobie) около 14:00 понедельника, 20 марта. В это время на море были сложные погодные условия, скорость ветра, по словам спасателей, составляло 30 км/ч, и один из порывов в итоге перевернул плавсредство. Двое туристов, находившихся на борту, оказались в воде.

Поскольку в распоряжении спасателей Сурина нет аквабайков, добираться до места событий лайфгардам пришлось вплавь. Туристы тоже не растерялись и смогли доплыть до перевернутого катамарана и ухватиться за него. Свою роль, по всей видимости, сыграло и то, что оба отдыхающих были в спасательных жилетах.

При помощи сотрудников проката, которому принадлежал катамаран, спасатели доставили туристов и лодку на пляж Панси, откуда она изначально и прибыла к «большому» Сурину. В ходе инцидента никто не пострадал.

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