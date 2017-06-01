Легкая железная дорога на пхукете потяжелела на 9 млрд бат

По словам представителя ОТР, проект был включен в список приоритетных. Подрядчика выберут в начале следующего года.

1 Июня 2017 14:28:00

Бюджет проекта по прокладке на Пхукете линии легкой железной дороги увеличился на 9 млрд бат, однако сам проект получил статус приоритетного на уровне столичных ведомств. Соответствующее заявление сделал Сиригейт Апхират из Управления транспортной политики и планирования (ОТР) при Министерстве транспорта Таиланда.

«Этот проект был включен в список приоритетных проектов в бюджете 2017 года (Fast Track Project) и его скорейшая реализация пользуется полной поддержкой. Бюджет проекта составляет 39,4 млрд бат», – заявил Сиригейт Апхират.

Изначально прокладка железной дороги на Пхукете должна была обойтись примерно в 23,4 млрд бат. Затем, в декабре 2016 года, ценник вырос до 30 млрд. Чем вызвано третье увеличение бюджета господин Апхират не объяснил, ограничившись общими формулировками.

«Нам пришлось изменить планы, чтобы проект лучше подходил к местности и был безопасным», – заявил он.

Изменение бюджета может быть связано с тем, что в проект были добавлены шесть тоннелей, прокладка которых изначально не предполагалась. Во всяком случае в феврале этого года директор Бюро регионального транспорта и дорожного развития Нирун Кеткао упоминал, что стоимость строительства должна вырасти. Он отмечал, что из-за тоннелей проект неизбежно подорожает, но конкретную сумму тогда назвать не мог.

«На данном этапе мы еще не можем оценить стоимость этих тоннелей», – говорил в феврале директор бюро.

Рассказывая о текущем состоянии проекта, Сиригейт Апхират отметил, что экспертиза экологического воздействия еще не проведена и сертификат EIA не получен. При это он выразил уверенность, что железнодорожная линия на Пхукете будет проложена.

«Сейчас мы завершаем работу над планом, который затем представим Управлению природных ресурсов и политики и экологической политики (ONEP)», – заявил господин Апхират.

По словам чиновника, уже в начале следующего года Управление скоростного транспорта Таиланда (MRTA) должно выбрать подрядчика. Строительные работы также должны начаться в следующем году. Это же подтвердил и директор MRTA Тхирапхан Тэчасиринукун.

Первая фаза проекта – прокладка железнодорожной линии от кольца Чалонга до международного аэропорта Пхукета, затем линию планируется продлить до провинции Пханг-Нга.

Как следует из презентации проекта, копия которой имеется в распоряжении редакции, протяженность железнодорожной линии от станции в провинции Пханг-Нга до кольца Чалонга составит 60 км. Ветка будет идти вдоль Thepkrasattri Rd. и Chao Fa East Rd. с ответвлением в сторону аэропорта.

На маршруте будет 24 остановки с разными интервалами друг между другом (в застроенных районах остановки будут чаще, на севере острова – реже). На каждой станции состав будет проводить 20-40 секунд, разворот на конечной будет занимать около 6 мин.

Дорога от кольца Чалонга до памятника героиням должна занимать 45-50 мин, до аэропорта – в районе 70 мин. Рельсы для движения поездов проложат либо вдоль автомобильных дорог, либо по разделительной линии. Остановки будут выполнены как в современном стиле, так в стиле сино-португез в зависимости от оружающей застройки. Стиль сино-португез планируется использовать в Пхукет-Тауне.

Что касается подвижного состава, то на иллюстрациях, которыми сопровождается презентация проекта, изображены «трамваи» из двух вагонов, аналогичные тем, что работают во многих европейских городах. Питание электричеством будет осуществляться через воздушную контактную сеть. Стоимость проезда будет начинаться от 18 бат и увеличиваться на 2,5 бата за км.

Запустить железнодорожный транспорт на Пхукете планируется к 2021 году.