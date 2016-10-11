Лайнер AirAsia получил ливрею с мифическим гигантом яком

Мифические гиганты, известные в тайской культуре по именем яков, будут продвигать туризм с высоты.

11 Октября 2016 11:44:12

В рамках совместного проекта Туристического управления Таиланда (ТАТ) и авиакомпании AirAsia один из лайнеров перевозчика получил ливрею с яком. Оба борта самолета A320-200 были украшены изображением стража, охраняющего бангкокский храм Wat Phra Chetuphon, пишет Bangkok Post.

В ТАТ новую ливрею AirAsia называют Yak-Cute, «яком-милашкой». Cоздатель изображения – художник Чердсак Моейкханмак, работа которого была признана лучшей на конкурсе Paint the Sky with Amazing Thailand, где выбирали лучший эскиз самолетной ливреи для продвижения Таиланда на туристическом рынке.

Гендиректор Thai AirAsia Тассапон Битлевелд пообещал, что новый лайнер будет задействован на 70 внутренних и международных маршрутах авиакомпании.

Стоит отметить, что месяц назад изображение яка уже пытались использовать в рекламе и у ряда высокопоставленных официальных лиц это вызвало негативную реакцию. Чиновники усомнились в том, что изображения священных гигантов подходят для подобных целей.

О самых необычных статуях яков на Пхукете можно прочитать здесь.