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Лагуна проведет второй турнир по гольфу среди отельеров

Второй ежегодный турнир Laguna Phuket Hospitality Challenge пройдет на полях пхукетской Лагуны 23 июня, собрав главных игроков индустрии гостеприимства Пхукета и соседних провинций.

Новости Пхукета

15 Мая 2017 14:49:26

Фото: Laguna Golf
Фото: Laguna Golf

Как и год назад, турнир будет одновременно и напряженным спортивным событием с серьезной интригой, и светским мероприятием, в ходе которого профессионалы отельного и ресторанно-развлекательного бизнеса смогут пообщаться друг с другом в неформальной обстановке.

«В прошлом году мероприятие было очень успешным и собрало на полях Лагуны 60 лидеров индустрии гостеприимства. Их борьба друг с другом была невероятным зрелищем, изобиловавшим добрыми подколками друг друга на поле. Эти люди являются постоянным конкурентами в бизнесе, так почему бы не перенести это соперничество в сферу гольфа, где профессионалы со схожим складом ума заодно смогут и пообщаться? Кроме того, конечный продукт мероприятия – это те средства, которые мы в ходе него собираем на благотворительные проекты для детей», – объясняет организатор мероприятия Марк Кэмерон из Asean Events.

Свое участие в турнире уже подтвердили отельная группа Accor, Outrigger Resorts, Rotowash, Tai Pan, Irish Times, The Phuket News и даже команда из Омана, которая специально прилетит на Пхукет ради соревнований. 12 лунок из 18 уже нашли своих спонсоро, которые обеспечат участников освежающими напитками и закусками, а Banyan Tree Spa на своей лунке обещает спортсменам массаж.

Кроме того, на третьей лунке участники смогут сразиться с профессиональным гольфистом из Laguna Golf Academy (эта дуэль получила название Beat-The-Pro). Плюс назначен отдельный приз за попадание в лунку с одного удара – 500 тыс. бат.

The Phuket News, Live 89.5 и Khao Phuket являются медиа-партнерами турнира. Принять участие в соревнованиях или выступить в роли спонсора можно на сайте lagunagolf.com/phuket или по эл почте email: golf@lagunaphuket.com.

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