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Лагуна приняла первый Phuket Open

В минувшие выходные на полях гольф-клуба Лагуны состоялся розыгрыш первого в истории острова этапа All Thailand Golf Tour 2017.

4 Июня 2017 13:00:00

Победительницей дебютного Phuket Open среди женщин стала 17-летняя пхукетская гольфистка Саранпорн Лангкунгасеттрин.
Победительницей дебютного Phuket Open среди женщин стала 17-летняя пхукетская гольфистка Саранпорн Лангкунгасеттрин.

Для провинции дебютный Singha Phuket Open стал успехом. Первое место в открытом дивизионе среди женщин завоевала 17-летняя жительница Пхукета Саранпорн Лангкунгасеттрин (202 удара). Следом расположилась Принапан Пумклай, показавшая лучший результат в финальный день соревнований, но уступившая Саранпорн по итогам всего турнира (205 ударов). Среди любителей победу праздновала также 17-летняя Киратрия Фучарон (213 ударов), которой вскоре предстоит защищать тайский флаг на Играх Юго-Восточной Азии.

Среди мужчин лучшим стал 23-летний Чаначок Детпиратанамонгкон, хотя победа ему далась нелегко. В первом раунде Чаначок уверенно вышел вперед, но затем его начал постепенно догонять 21-летний Раттанон Ваннасричан. В итоге спортсмены финишировали с разницей в один удар – 253 у Чаначока и 254 у Раттанона. Третье место занял Сутиджет Куратанаписан (256 ударов), четвертое – австралиец Мартин Дайв (259 ударов).

«Под конец я по-настоящему волновался, особенно после двух неудачных ударов. Я не очень-то хорошо посылал мяч сегодня. На последних нескольких лунках я потерял свой план на игру, но, к счастью, на финальной все же уложился в пар [нормативное число ударов] и завоевал титул», – заявил после турнира Раттанон Ваннасричан, которому победа принесла 300 тыс. бат призовых.

«Эта победа много значит для меня. Она дала мне уверенность перед остальной частью сезона. Отдельно я доволен тем, что победа повысила мой мировой рейтинг», – добавил он.

Впрочем, главный конкурент Чаначока – Раттанон Ваннасричан – также собой остался доволен.

«Я вновь играл стабильно. На последних трех лунках я старался сделать берди [на один удар меньше пара], но шестнадцатая оказалась слишком сложной. Хотя я очень доволен своей игрой, пусть и не победил», – заявил Раттанон, заработавший на турнире 185 тыс. бат.

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