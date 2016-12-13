Лагуна получила три награды Amcham за свою программу CSR

Награды на церемонии 2016 Amcham CSR Excellence (ACE) Award в Банкгоке вручил лично посол США в Таиланде Глин Дэйвис.

13 Декабря 2016 15:11:05

Компания Laguna Resorts & Hotels Plc удостоилась сразу трех наград Американской торговой палаты в Таиланде (Amcham) за свою программу социальной ответственности бизнеса (CSR).

Пхукетская Лагуна не в первый раз получает награды Amcham. Так в прошлом году американская торговая палата отметила проект Seedling, в рамках которого местная молодежь из необеспеченных семей смогла получить профессиональное образование в сфере ресторанного бизнеса и гостеприимства.

Также Amcham в этом году особо отметила проект зеленого сообщества, в рамках которого за десять лет была проведена значительная работа по восстановлению мангровых лесов.





