Laguna Phuket Marathon 2017
Дата/Время начала:
3 Июня 2017 16:00:00
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4 Июня 2017 12:00:00
Более 6000 атлетов со всего мира соберутся на Пхукете в июне, чтобы «Пробежаться в раю» на Laguna Phuket Marathon 2017 года. Именно марафон в Лагуне обеспечил Пхукету место на мировой карте спортивного туризма, одновременно став главным из подобных событий в Юго-Восточной Азии, куда спортсмены едут целенаправленно. Марафон 2017 года пройдет 3 и 4 июля в пхукетской Лагуне. Подробнее на сайте phuketmarathon.com. Радиостанция Live89.5 является спонсором мероприятия.