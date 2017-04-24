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Laguna Phuket Marathon 2017

Дата/Время начала: 3 Июня 2017 16:00:00 - 4 Июня 2017 12:00:00

Более 6000 атлетов со всего мира соберутся на Пхукете в июне, чтобы «Пробежаться в раю» на Laguna Phuket Marathon 2017 года. Именно марафон в Лагуне обеспечил Пхукету место на мировой карте спортивного туризма, одновременно став главным из подобных событий в Юго-Восточной Азии, куда спортсмены едут целенаправленно. Марафон 2017 года пройдет 3 и 4 июля в пхукетской Лагуне. Подробнее на сайте phuketmarathon.com. Радиостанция Live89.5 является спонсором мероприятия.
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
С кем связаться : Laguna Phuket Marathon
Адрес : Laguna, Phuket
телефон : +662-236-2931 и 2
Веб-сайт : phuketmarathon.com
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Расположение

 

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