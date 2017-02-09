Лагуна организует трехдневый гастрономический праздник

Laguna Phuket Food & Music Festival в пхукетской Логине продлится с 3 по 5 марта.

14 Февраля 2017 15:13:29

Праздник в Таиланде – это всегда угощение и музыка, а если 30-летие празднует комплекс Laguna Phuket, то торжества явно будут продолжаться больше одного дня. Так и поступило руководство Лагуны, объявившее о проведении трехдневного Food & Music Festival, который продлится с 3 по 5 марта.

Фестиваль откроется серией обедов и ужинов в формате поп-ап, которые пройдут 3 марта в гостиницах и отелях, расположенных на территории Лагуны.

Затем, 4 марта, эстафету примет Canal Village, где гостей ждут новые поп-апы, музыкальная программа, показательное выступление шеф-повара и судьи кулинарного шоу Одры Морриса, конкурс поваров Laguna Phuket Chefs Challenge. Вечером того же дня в Latitude Marquee состоится благотворительный гала-ужин и аукцион. Для гостей выступят Black ‘n’ Blue, Gam, Fivera и Jazziam.

В заключительный день фестиваля участники переместятся в пляжный клуб Xana, где пройдет благотворительный супер-бранч – Laguna Phuket Charity Super Sunday Brunch.

Собственно благотворительность – не менее важная составляющая фестиваля, чем непосредственно гастрономия и музыка. В честь 30-летия Laguna Phuket учредила благотворительный фонд Children First, и в течение года комплекс намерен провести целую серию мероприятий в поддержку новой организации. Музыкальный фестиваль – первое из них.

Вход на мероприятия в Canal Village 4 марта бесплатный. Билеты на гала-вечер в Latitude Marquee доступны по цене в 3000 бат с человека или 28 тыс. за столик на десятерых. Билеты на бранч в Xana предлагаются по 1950 бат с человека и по 2900 бат с игристым без ограничения. Подробности и заказ билетов на сайте www.lagunaphuket.com/foodandmusicfestival, на странице Facebook.com/LagunaPhuketResort по телефону +66 (0) 76 362300 (доб. 1404) и эл. почте [email protected]