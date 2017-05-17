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Лагуна готовится к первому гольф-турниру Singha Phuket Open

Пхукетская Лагуна впервые примет у себя этап национального гольф-тура All Thailand Golf Tour 2017.

17 Мая 2017 15:25:19

Singha Phuket Open 2017 пройдет на острове 25-28 мая.
Singha Phuket Open 2017 пройдет на острове 25-28 мая.

Соревнования, которые получили название Singha Phuket Open 2017, пройдут на острове 25-28 мая. Организатором выступает Sports Management Group (SMG), а главным спонсором – Singha Corporation.

Комментируя решение о выходе на Пхукет, организаторы привели два основных аргумента. Первый из них – желанием расширить программу All Thailand Golf Tour, дополнив его географию главным туристическим направлением страны. Второй – стремление поддержать провинцию Пхукет в качестве хаба спортивного туризма. Турнир должен собрать лучших профессиональных гольфистов, которые сразятся друг с другом за внушительный призовой фонд, размер которого превышает 2 млн бат. Впрочем, среди участников будут и представители местной спортивной сцены, в частности, самого гольф-клуба Лагуны, где пройдет турнир.

«Мы рады объявить, что участие в Singha Phuket Open 2017 примут многие из ведущих тайских гольфистов-профессионалов, включая 18-кратного победителя азиатского тура Тхаворна Виратчанта, а также Удорна Дуангдечу и Дантая Бунму, также становившихся победителями тура», – заявил от лица All Thailand Golf Tour господин Джакрапхонг Тхонгъяй.

В ответ представители администрации Пхукета выразили надежду, что Singha Phuket Open станет ежегодным событием и войдет в календарь главных спортивных мероприятий провинции.

«Будучи метом проведения множества национальных и международным спортивных событий, Пхукет видит прекрасные перспективы стать региональным спортивным хабом в самом ближайшем будущем», – заявил глава местного офиса Спортивного управления Таиланда Вират Пати. Подробнее о турнире – на сайте www.allthailandgolftour.com. Вход для зрителей свободный.

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