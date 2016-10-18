Kusoldharm Foundation раздал траурные ленточки жителям Пхукета

Спасатели Kusoldharm Foundation по собственной инициативе организовали бесплатную раздачу траурных ленточек.

18 Октября 2016 18:26:56

Траур по Его Величеству Пхумипону Адульядету объявлен на срок в один год.

Работники организации своими руками изготовили более 1000 лент для тех, у кого нет черной одежды на каждый день недели. Ленточки раздали всем желающим в районе памятника Героиням.

«Моя команда и я решили провести эту благотворительную акцию в честь Его Величества. Это крайне малая вещь по сравнению с тем, что он сам сделал для всех нас, но и это тоже форма отдать должное Королю», – заявил спасатель Крисана Кампхунг.

Напомним, траур по Его Величеству Пхумипону Адульядету объявлен на срок в один год. В течение первых 30 дней отменены все развлекательные мероприятия и праздники. Вплоть до 21 октября в Сапан-Хине, Патонге и Кароне проходят ежевечерние траурные церемонии.