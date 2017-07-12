Курс безопасности на воде для детей на Пхукете Дата/Время начала: 22 Июля 2017 14:30:00 - 22 Июля 2017 18:00:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Билингальные занятия под руководством квалифицированных спасателей из Австралии с Пхукета. Курс Kids Water Safety Program рассчитан на детей в возрасте 7-15 лет и в увлекательной форма объясняет основы безопасности на воде. Образовательная программа включает правила безопасности на пляже, плавила нахождения под сильным солнцем, основы работы спасателей.



Регистрация по эл.почте : thailifeguard@gmail.com и тел: 081–797-4775



Место проведения : МontAzure Beachfront, Камала Пхукет



Пожалуйста захватите с собой купальные костюме, крем от загара, головные уборы, полотенца, очки и хорошее настроение.



Газета The Phuket News является спонсором мероприятия. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ С кем связаться : Phuket Life Guards Адрес : MontAzure Beachfront, Kamala, Phuket телефон : 081–797-4775 Добавьте новостную ленту на свой сайт