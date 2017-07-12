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Курс безопасности на воде для детей на Пхукете

Дата/Время начала: 22 Июля 2017 14:30:00 - 22 Июля 2017 18:00:00

Билингальные занятия под руководством квалифицированных спасателей из Австралии с Пхукета. Курс Kids Water Safety Program рассчитан на детей в возрасте 7-15 лет и в увлекательной форма объясняет основы безопасности на воде. Образовательная программа включает правила безопасности на пляже, плавила нахождения под сильным солнцем, основы работы спасателей.

Регистрация по эл.почте : thailifeguard@gmail.com и тел: 081–797-4775

Место проведения : МontAzure Beachfront, Камала Пхукет

Пожалуйста захватите с собой купальные костюме, крем от загара, головные уборы, полотенца, очки и хорошее настроение.

Газета The Phuket News является спонсором мероприятия.
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
С кем связаться : Phuket Life Guards
Адрес : MontAzure Beachfront, Kamala, Phuket
телефон : 081–797-4775

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