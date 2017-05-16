Кулинарный конкурс Iron Chef Kids в QSI
Дата/Время начала:
10 Июня 2017 15:00:00
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10 Июня 2017 19:00:00
Первый ежегодный международный кулинарный конкурс и гастрономическая ярмарка пройдут в кампусе школы QSI в Кату в субботу с 15:00 до 17:00.
Школьные команды со всего острова приготовят два фирменных блюда и представят их на суд звездных шефов. Множество местных ресторанов привезут на пробу свои блюда для зрителей конкурса. Также в рамках мероприятия будет организована продажа органических продуктов.
Приходите разделить веселье и торжество местной кухни. Стоимость входного билета 300 бат для взрослых и 100 бат для детей до 12 лет. The Phuket News и Live 89.5 являются спонсорами мероприятия.