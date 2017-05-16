Кулинарный конкурс Iron Chef Kids в QSI

Дата/Время начала: 10 Июня 2017 15:00:00 - 10 Июня 2017 19:00:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Первый ежегодный международный кулинарный конкурс и гастрономическая ярмарка пройдут в кампусе школы QSI в Кату в субботу с 15:00 до 17:00.

Школьные команды со всего острова приготовят два фирменных блюда и представят их на суд звездных шефов. Множество местных ресторанов привезут на пробу свои блюда для зрителей конкурса. Также в рамках мероприятия будет организована продажа органических продуктов.

Приходите разделить веселье и торжество местной кухни. Стоимость входного билета 300 бат для взрослых и 100 бат для детей до 12 лет. The Phuket News и Live 89.5 являются спонсорами мероприятия.