Кто такие медузы Ируканджи и почему они так опасны В отличие от португальских корабликов, медузы Ируканджи действительно смертельно опасны. Причем на Пхукете об этих медузах знают все члены австралийской диаспоры и почти никто кроме них. Новости Пхукета 24 Октября 2016 14:52:10 Медуза Ируканджи, реальный размер. Фото: GondwanaGirl / Wikimedia Commons Медузы и португальские кораблики стали, пожалуй, главными ньюсмейкерами на Пхукете в сентябре. О том, что остров «подвергся нашествию» написали все ведущие мировые СМИ. Однако кое-что все-таки осталось за кадром. Главные специалисты по медузам в мире – это австралийцы. Так сложилось, что именно у северо-восточного побережья этой страны водятся самые опасные из представителей морской фауны, включая медуз. Португальские кораблики, о которых писали СМИ, у жителей Квинсленда вызывают лишь скептическую усмешку, поскольку в тех водах встречаются куда более ядовитые существа. Сами австралийцы именуют их «стингерами», не вдаваясь в тонкости биологической классификации и не утруждая себя необходимостью заучивать труднопроизносимые названия на латыни. На Пхукете пока не было зафиксировано ни одного случая гибель человека от яда медузы, но в других провинциях это происходит время от времени. Если открыть «Википедию» и посмотреть, к примеру, на ареал распространения кубомедуз, то Андаманское побережье оказывается безопасным, а Симамский залив – нет. То есть на островах Самуи и Пханган купальщик имеет все шансы столкнуться со смертельно ядовитой медузой. Тревожный звонок на Пхукете прозвенел в этот низкий сезон, когда за западное побережье острова выбросило несколько тысяч миниатюрных представителей морской фауны, известных как сальпы. Сальпы и Ируканджи Сальпы – это не медузы, а отдельный класс «свободноплавающих морских существ», обитающих в поверхностных водах океана, питающихся фитопланктоном и служащих пищей рыбам и черепахам. Сами по себе сальпы безвредны, и поэтому пхукетские биологи поспешили заверить жителей острова, что угрозы нет. Однако австралийский специалист Лиза-Энн Гершвин предупреждает, что все может быть далеко не так безоблачно. Имя угрозы – Ируканджи. «Сальпы не так безвредны, как может показаться. Сами они не способны ужалить человека, но их присутствие указывает на возможность нахождения в воде небольших прозрачных медуз Ируканджи, и вот они крайне опасны», – заявила Лиза-Энн Гершвин в беседе с «Новостями Пхукета». Госпожа Гершвин уже более 18 лет занимается изучением Ируканджи и является ведущим специалистом по этим медузам. «Сальпы очень часто встречаются в тропических водах вместе с Ируканджи, и сальпы – самый четкий визуальный индикатор наличия Ируканджи», – говорит Гершвин. Ируканджи – группа тихоокеанских медуз крайне высокой ядовитости. Сведения о них были впервые собраны академиком Гюго Флекером в 1952 году, который назвал новую медузу в честь одноименного австралийского племени. Сами по себе Ируканджи – почти незаметные, крохотные (от 5 мм до 25 мм), прозрачные медузы с длинными, тонкими и также прозрачными щупальцами длиной до 1 метра. Щупальца покрыты стрекательными клетками и содержащийся в них яд имеет одну особенность. В отличие от яда кубомедузы, он имеет отложенный эффект, так что зачастую ужаленный купальщик не подозревает, насколько все серьезно. Если в случае с кубомедузой боль приходит сразу и в полную силу, то яд Ируканджи может убить человека через несколько часов. Причем связать гибель человека с медузой зачастую врачам не удается. Ошибочный диагноз Яд крохотных австралийских медуз вызывает целую цепь эффектов, суммарно именуемых синдромом Ируканджи. В список входят сильная головная боль; боли в спине, мышцах, области живота и таза; тошнота и рвота; гипертония; тахикардия и отек легких. Это богатство симптомов сбивает с толку врачей, которые ошибочно решают, что человек скончался от пищевого отравления или проблем с сердцем, хотя на самом деле пациента убила медуза, про контакт с которой он и вовсе забыл. На Пхукете про Ируканджи знают все члены австралийской диаспоры и почти никто кроме них. «Мы знаем, что в прошлом на пляжах Пхукета замечали значительное число сальп в воде и на берегу, купальщики жаловались на раздражение кожи, а некоторым становилось настолько плохо, что требовалась госпитализация. С высокой вероятностью это был синдром Ируканджи, который неверно диагностировался как пищевое отравление, аллергическую реакцию или анафилактический шок. Это широко распространенная ошибка в случае с синдромом Ируканджи», – предполагает Лиза-Энн Гершвин. Как говорилось выше, за плечами госпожи Гершвин – годы исследований, по результатам которых она и ее команда создали модель, позволяющую предсказывать всплески численности Ируканджи. Результаты были опубликованы в Journal of the Royal Society. «В Австралии, где впервые был описан синдром Ируканджи, самый распространенный паттерн таков: укусы медуз происходят в дни, когда в воде присутствуют сальпы и нет сильного ветра. Когда же сальп вымывает на берег – это период самого высокого риска. Эти паттерны выведены на основе данных за десятки лет изучения, и на их основе сейчас создается система раннего предупреждения о медузах», – говорит госпожа Гершвин. В течение долгого времени считалось, что Ируканджи встречаются только у северного побережья Австралии, но в недавнем документальном проекте National Geographic утверждается, что их видели у побережья Британских островов, Японии и Флориды. Кроме того, их присутствие фиксировалось в Малайзии, а в 2012 году новый вид Ируканджи обнаружили в водах Филиппин (этот вид так и назвали – Malo Filipina). По словам доктора Гершвин, единственная возможность защититься от Ируканджи – это прикрывать оголенные участки тела одеждой и заходить в воду лишь в таком виде. О том, что соответствующие предосторожности имеют смысл, купальщику сообщит присутствие сальп. Разглядеть самих Ируканджи в воде очень непросто. Доктор Гершвин подтверждает, что яд Ируканджи нейтрализуется уксусом, тогда как пресную воду или спиртосодержащие жидкости для промывания пораженного участка использовать нельзя. Кроме того, пострадавшему необходимо показаться врачу ввиду отложенного эффекта яда. Кто на страже? В беседе с «Новостями Пхукета» глава Phuket Lifeguard Service Пратхают Чуаюань заявил, что знаком с работами Лизы-Энн Гершвин и уважает ее профессиональное мнение. «Возможно, она права относительно потенциального присутствия Ируканджи в водах Пхукета. Мы будем настороже», – пообещал Пратхают Чуаюань. «Мы видим сальп здесь каждый низкий сезон, они приходят и уходят. Однако мы никогда не замечали здесь медуз Ируканджи, в отличие от португальских корабликов, появление которых совпадает с приходом сальп», – добавил глава спасателей Пхукета. Что касается кубомедуз (от яда которых в прошлом году погибли два человека на Самуи), то их присутствие для Пхукета также не свойственно. «Я работаю здесь уже долгое время, но ни одного случая с кубомедузой у нас не было. Мы ни разу не находили их на Пхукете, но на Самуи их обнаруживают раз в неделю», – отметил Пратхают Чуаюань.