KSL Capital Partner покупает Outrigger

Инвестиционная компания KSL Capital Partners начала процесс покупки отельной группы Outrigger Hotels and Resorts, говорится в пресс-релизе Outrigger.

18 Ноября 2016 15:58:47

KSL Capital Partner покупает Outrigger.

Сумма сделки не называется, однако Outrigger подтверждает, что речь идет обо всех 37 объектах недвижимости группы, включая ее портфолио в Юго-Восточной Азии и на Пхукете в частности. Перед закрытием сделка должна быть одобрена акционерами и регулирующими органами, но Outrigger не уточняет, когда это событие может произойти.

В отельной группе подчеркивают, что никаких перемен в руководстве сделка не предусматривает и весь менеджмент Outrigger останется на своих должностях. Штаб-квартира группы по-прежнему будет располагаться на Гавайи.

«Без сомнения, это волнительное время для Outrigger. Наш бренд еще никогда не был сильнее, чем сейчас. И мы с энтузиазмом смотрим на те преимущества, которые сделка создаст для нашей команды, гостей и сообществ, которым мы служим», – заявил президент Outrigger Enterprises Grouз Дэйвид Кэри.