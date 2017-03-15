Крупный пожар потушен в Баан-Доне

В районе Baan Don Community Market сгорели пять стоявших вплотную друг к другу зданий.

15 Марта 2017 12:03:38

Полиция и спасатели получили сообщение о пожаре в населенном пункте Баан-Дон в центральной части Пхукета около 4:30 утра 15 марта. По словам очевидцев, огонь изначально вспыхнул в магазине одежды Sang Dee, принадлежащем 49-летней Аусчаре Сэтьао, а затем перекинулся на соседние постройки

«Огонь быстро распространился на другие здания. Пожарные приехали очень оперативно, но им потребовался час, чтобы взять пламя под контроль», – заявил лейтенант полиции Таланга Сунан Петчну.

«Дорога, идущая вдоль рынка, была перекрыта на время работы пожарных», – добавил он. Тушением огня занимались более 10 пожарных автомобилей. Здание магазина 7-Eleven, стоящее в одном ряду со сгоревшими, удалось спасти.

По словам лейтенанта Петчну, в ходе пожара никто не пострадал, люди успели вовремя покинуть жилье. Пока еще неизвестно, была ли у потерпевших страховка.

«Полиция проведет расследование для установления причины пожара», – пообещал лейтенант Петчну.