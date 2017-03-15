Tell me how to reach the huge Chinese market in Phuket
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Крупный пожар потушен в Баан-Доне

В районе Baan Don Community Market сгорели пять стоявших вплотную друг к другу зданий.

Иккапоп Тхонгтуб

15 Марта 2017 12:03:38

Полиция и спасатели получили сообщение о пожаре в населенном пункте Баан-Дон в центральной части Пхукета около 4:30 утра 15 марта. По словам очевидцев, огонь изначально вспыхнул в магазине одежды Sang Dee, принадлежащем 49-летней Аусчаре Сэтьао, а затем перекинулся на соседние постройки

«Огонь быстро распространился на другие здания. Пожарные приехали очень оперативно, но им потребовался час, чтобы взять пламя под контроль», – заявил лейтенант полиции Таланга Сунан Петчну.

«Дорога, идущая вдоль рынка, была перекрыта на время работы пожарных», – добавил он. Тушением огня занимались более 10 пожарных автомобилей. Здание магазина 7-Eleven, стоящее в одном ряду со сгоревшими, удалось спасти.

По словам лейтенанта Петчну, в ходе пожара никто не пострадал, люди успели вовремя покинуть жилье. Пока еще неизвестно, была ли у потерпевших страховка.

«Полиция проведет расследование для установления причины пожара», – пообещал лейтенант Петчну.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Синоптики не ждут «аномальной жары» в день весеннего равноденствия
Синоптики не ждут «аномальной жары» в день весеннего равноденствия
Программа Фестиваля старого города 2-4 февраля
Программа Фестиваля старого города 2-4 февраля
Stand Up Projects переплывет залив Пханг-Нга на досках
Stand Up Projects переплывет залив Пханг-Нга на досках
Ресторан PRU: С фермы – на стол
Ресторан PRU: С фермы – на стол
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Ходят ли минивэны из Пхукет-Тауна в Патонг?

Ходят ли минивэны из Пхукет-Тауна в Патонг?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Пхукет БилетМастер
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.