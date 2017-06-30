Кросс по джунглям King of the Mountain Trail Run 2017
Дата/Время начала:
3 Сентября 2017 07:00:00
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3 Сентября 2017 12:00:00
King of the Mountain Phuket Trail Run, один из самых популярных на острове забегов от Thanyapura, возвращается на Пхукет 3 сентября 2017 года. Соревнования открыты для опытных атлетов и новичков. Доступны три дистанции: Fun Run на 4 км и забеги на 8 и 15 км по крутым склонах холмов в окружении живописных водопадов на территории природного заказника Khao Phra Thaeo.
Газеты The Phuket News и Khao Phuket являются спонсорами соревнований.