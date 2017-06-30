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Кросс по джунглям King of the Mountain Trail Run 2017

Дата/Время начала: 3 Сентября 2017 07:00:00 - 3 Сентября 2017 12:00:00

King of the Mountain Phuket Trail Run, один из самых популярных на острове забегов от Thanyapura, возвращается на Пхукет 3 сентября 2017 года. Соревнования открыты для опытных атлетов и новичков. Доступны три дистанции: Fun Run на 4 км и забеги на 8 и 15 км по крутым склонах холмов в окружении живописных водопадов на территории природного заказника Khao Phra Thaeo.

Газеты The Phuket News и Khao Phuket являются спонсорами соревнований.
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Адрес : Thanyapura Sports & Leisure Club Phuket
Веб-сайт : www.thanyapura.com/event/king-mountain-phuket-trail-run-2017/
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