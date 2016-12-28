Кросс Phuket Andaman Trail перенесли на июнь

Соревнования по кроссу Phuket Andaman Trail, которые должны были пройти на Пхукете в ноябре, состоятся в следующем году.

28 Декабря 2016 18:27:31

Фото: facebook.com/Andamantrail

Организаторы подтвердили, что мероприятие в Камале назначено на 18 июня 2017 года. Трасса будет проложена в районе водохранилища Банг-Ньяо, количество участников ограничено 800 спортсменами, так что интересующимся рекомендовано подавать заявки заранее.

Атлеты будут стартовать четырьмя отдельными группами по 200 человек в каждой. Маршрут протяженностью 10 км будет проложен таким образом, чтобы быть не только сложным, но и живописным. Точка старта – здание административной организации (OrBorTor) тамбона Камала. На маршруте будут организованы пункты выдачи воды (три пункта), за безопасностью будут следить маршалы (через каждый километр). Первая группа бегунов стартует в 6:00, следующие – с интервалом в 15 минут.

Сбор за участие составляет 800 бат, в сумму включена памятная беговая футболка и специальный ваучер на посещение, к примеру, Simon Cabaret Patong или Flying Hanuman. За новостями можно следить на facebook.com/Andamantrail, регистрация – на teelakow.com.