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Крис Бейли занял пост гендиректора Royal Phuket Marina

Royal Phuket Marina сообщила о смене генерального директора. С 3 января этот пост СЕО занимает Крис Бейли, ранее работавший в Centara Hotels & Resorts.

Новости Пхукета

5 Января 2017 12:50:27

Крис Бейли намерен реализовать потенциал RPM как интегрированного люксового направления.
Крис Бейли намерен реализовать потенциал RPM как интегрированного люксового направления.

Господин Бейли проработал в Centara Hotels & Resorts более 12 лет, в последние годы исполняя обязанности старшего менеджера по операционной деятельности (СОО). За это время портфолио активов группы выросло с восьми до 70. На новом посту Крис Бейли будет заниматься комплексным развитием Royal Phuket Marina как туристического направления, о чем ранее заявлял основатель марины Гулу Лалвани.

«Мое видение остается неизменным с первого дня – создать интегрированный люксовый комплекс мирового уровня здесь, на Пхукете», – подтвердил Гулу Лалвани после назначения Криса Бейли.

«Мы собрали талантливую команду в Royal Phuket Marina, и мне очень приятно, что к ней присоединяется Крис, принося с собой значительный опыт работы в области туризма и гостеприимства, который поможет нам реализовать мастер-план [развития марины]», – добавил господин Лалвани.

В свою очередь Крис Бейли назвал назначение новым вызовом, которого он с нетерпением ждет. К настоящему моменту территория Royal Phuket Marina площадью 200 рай освоена лишь на треть, в планах компании – выйти за рамки формата яхтенной гавани и создать интегрированный курортный и жилой комплекс с новыми пятизвездочными отелями и развитой инфраструктурой.

«У этой площадке огромный потенциал, и уже проделана первая работа, чтобы создать здесь нечто уникальное и захватывающее», – добавил Крис Бейли. Передача дел от Майкла Айлинга новому руководителюзавершится к 1 апрелю 2017 года, до этого менеджеры будут работать совместно.

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