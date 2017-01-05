Криминалисты выясняют причину пожара в строящемся отеле в Патонге

По словам майора Тирасака Бунсанга из полиции Патонга, выводов специалистов можно ожидать через месяц.

5 Января 2017 16:10:23

Криминалисты выясняют причину пожара, произошедшего в строящемся отеле Beyond Patong ночью 2 января. Об этом «Новостям Пхукета» заявил майор Тирасак Бунсанг из полиции Патонга.

«Они обследовали здание и собрали улики. Мы ожидаем, что им потребуется около одного месяца, чтобы подготовить свои заключения относительно причины пожара», – заявил майор.

«На данном этапе я не могу комментировать какие-либо версии, поскольку расследование не завершено», – добавил он.

По словам офицера, подрядчик, занимающийся строительством отеля, подтвердил, что никаких работ на объекте в ночь пожара не велось. Вероятный ущерб от возгорания, в ходе которого пострадало здание и три припаркованных перед ним машины, майор Бунсанг оценил примерно в 1 млн бат.

«Цифра не будет больше 2 млн», – добавил он, подчеркнув, что компания-подрядчик имеет оформленную страховку на тот случай, если ее найдут виновной в инциденте. Также офицер подтвердил, что в ходе пожара никто из людей ранен не был.