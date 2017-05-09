Крейсер «Варяг» посетил Таиланд

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в рамках двухмесячного морского похода посетил порт Саттахип.

9 Мая 2017 13:14:55

Ракетный крейсер «Варяг» в 2016 году. Фото: Минобороны РФ

Флагмана Тихоокеанского флота ракетный крейсер «Варяг» и сопровождающий его морской танкер «Печенг» нанесли визит в Таиланд в рамках двухмесячного морского похода, начатого 1 апреля, сообщает ТАСС.

«В рамках визита, который проходил с 5 по 9 мая, моряки-тихоокеанцы встретились с представителями командования Восточной флотилии ВМС Таиланда и чрезвычайным и полномочным послом России в Таиланде Кириллом Барским. Военнослужащие Тихоокеанского флота осмотрели достопримечательности, исторические места и музеи иностранного порта», – цитирует ТАСС заявление представителя пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Владимира Матвеева.

До этого «Варяг» и «Печенг» уже побывали в Южной Корее, на Филиппинах и во Вьетнаме.