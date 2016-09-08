Краски Тиранги в Navrang Mahal

За 20 лет на Пхукете поменялось многое, но не ресторан Navrang Mahal, который по-прежнему остается индийским заведением номер один.

14 Сентября 2016 17:53:27

Когда речь заходит об индийской кухне на Пхукете, то одно из первых имен в списке – Navrang Mahal. И это, в принципе, закономерно. Новые рестораны открываются и закрываются, одни игроки приходят, другие уходят, а Navrang Mahal тем временем уже два десятка лет уверенно держит марку и гордо несет флаг главного оплота индийской кухни на острове. Флаг, разумеется, в цветах зеленого, белого и «глубокого шафранного» – так официально именуются цвета Тиранги, индийского триколора.

Вообще, индийская кухня – понятие сложное, хотя бы потому что в стране насчитывает несколько десятков отдельных кулинарных традиций. В Кашмире едят одни блюда, в Пенджабе – другие, на Шри-Ланке – третьи. Потеряться в этом разнообразии можно запросто, тем более, что оригинальные названия блюд на хинди зачастую звучат для иностранца как заклинание. Плюс постоянная игра в «остро – не остро – слишком остро». Даже для тайцев некоторые индийские блюда слишком богаты чили, тем более, что и самые острые перцы в мире – отнюдь не тайские, а индийские и южноамериканские.

Один из плюсов Navrang Mahal для новичка заключается в том, что здесь знают, обо всех этих особенностях и охотно готовят под клиента, будь то ресторан в Патонге или в Кароне. Последний, где кухней заведует шеф Уттам Сингх, мне лично нравится больше, тем более, что на шефа там можно положиться целиком.

Собственно, такой эксперимент мы и поставили в мой последний визит: все блюда сам выбрал и подал шеф, постаравшись нарисовать портрет (или все же натюрморт?) индийской кухни, какой он ее видит. Получилось вкусно и репрезентативно, чего я бы, наверное, добиться не сумел, обязательно принявшись экспериментировать с не особо традиционными позициями из меню.

Поклонники Индии часто подчеркивают вегетарианские блюда этой страны, но шеф Сингх смело начал сразу с мяса, а именно с Chicken Achari Tikka, шашлыка из курицы в кисломолочном маринаде с индийскими специями. Как и россияне, индусы обожают мариновать мясо в йогурте для большей нежности, и Achari Tikka была безупречной по мягкости и сочности. При этом мясо не перегружено специями, а значит предоставляет отличную возможность поэкспериментировать с чатни – индийскими соусами/закусками/приправами, подающимся к основным блюдам. Здесь самое важное – соблюсти баланс вкусов, и шеф подал ровно то, что я заказал бы и сам: свежий и легкий мятный соус; маринованный лук и сладко-острый фруктовый «джем». Это трио – беспроигрышный вариант, даже классика.

Надо сказать, что для любителей гриля в Navrang Mahal – раздолье. В меню представлено огромное количество жареного мяса (тикка), блюд из тандыра (тандури), кебабов и так далее. Плюс есть и очень интересные вегетарианские варианты, такие как Haryali Kebab или Achari Panner Tikka с индийским сыром (паниром) вместо курицы.

Впрочем, если уж писать портрет индийской кухни, то одним грилем не обойтись – нужно карри. Первым номером шеф Сингх подал классический Butter Chicken, едва ли не самое известное блюдо Индии за рубежом. Честно признаюсь, что пробовал я его во множестве мест, но именно у Сингха – самый нежный, самый кремовый и самый «гладкий» по текстуре, даже «шелковый». В меню блюдо помечено как острое, но этого почти незаметно, хотя буйство специй во вкусе самое яркое. Еще один беспроигрышный вариант для знакомства с индийской едой, хотя в меню есть и другие не менее «иконические» карри, включая огненный Rogan Josh с барашком, нежный чечевичный Dal Makhni и главное блюдо английских футбольных фанатов – Vindaloo (его здесь готовили даже с «Призрачным чили» совершенно сумасшедшей остроты).

В нашем же случае шеф сошел с проторенной дорожки и подал Paneer Methi Malai, нежное, но пряное карри с паниром, пажитником и индийским аналогом каймака (собственно, он и называется «малай»). Действительно, крайне сливочное карри, которое подойдет тем, кому не по душе слишком острая пища.

Индийские карри можно есть с рисом (в Navrang Mahal – настоящий басмати), но лучше – с лепешками. Нам достался Garlic Naan, то есть чесночная лепешка из пшеничной муки, и слоеная Laccha Paratha, представляющая собой поджаристую спираль из теста, свернутую в плоскую лепешку. Впрочем, в меню есть и другие виды индийского хлеба, как с пряностями, так и без. Плюс, конечно, не стоит забывать о таком важном дополнении как йогурт – без него случайный пожар во рту не потушить, в воде и пиве капсаицин, как известно, не растворяется.

Navrang Mahal в Кароне находится при отеле Karon Sea Sands Resort and Spa. Полное меню и карту проезда можно найти на NavrangMahal.com. Кстати, до конца низкого сезона на номера в отеле действуют значительные скидки, так что ужин можно превратить в полноценные выходные вне дома с купанием в бассейне, спа-процедурами и другими радостями пхукетского быта. Телефон отеля и ресторана – 076 286 464.