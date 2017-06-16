Королевскую кобру достали из-под капота машины на Пхукете

Ядовитая змея устроила панику в учебном центре при природном заказнике Khao Phra Theao в четверг, 15 июня.

16 Июня 2017 12:41:02

Сообщение о змее под капотом автомобиля поступило на пульт дежурного Kusoldharm Rescue Foundation в 15:20 четверга, 15 июня. По словам звонившего, кобра забралась под капот седана Honda Civic, припаркованного на территории учебного центра для школьников недалеко от водопада Тон-Сай в природном заказнике Khao Phra Theao.

Спасателям во главе с руководителем Kusoldharm Rescue Foundation Виратом Родпханом потребовалось около 15 минут, чтобы поймать двухметровую змею, оказавшуюся королевской коброй. Затем ее выпустили в джунгли подальше от мест, где она могла бы побеспокоить людей.

Пребывавший в панике владелец автомобиля рассказал, что припарковал машину и отлучился по делам, а когда вернулся, увидел, что на капоте греется крупная змея. При появлении человека она быстро скользнула под крышку капота и затаилась, а владелец машины вызвал спасателей.

Напомним, что в низкий сезон вероятность столкнуться со змеей на Пхукете повышается. Телефоны спасателей Kusoldharm Rescue Foundation: 076 211 706 и 076 355 330.