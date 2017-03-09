Королевский стиль: Традиционный тайский наряд для официальных мероприятий

Если вы были на официальных мероприятиях в Таиланде, то, наверное, заметили, что многие участники подобных событий носят традиционные костюмы, сшитые в старинном духе.

27 Марта 2017 17:42:41

Традиционная одежда для торжественных и официальных мероприятий в Таиланде носит название Чут Тай Пхра Рача Нийом (Chut Thai Phra Ratcha Niyom), что можно перевести как «тайские Королевские облачения». Чут Тай Пхра Рача Нийом существует в мужском и женском варианте, при этом обе версии сочетают в себе как элементы традиционные сиамских одеяний, так и детали современного строгого костюма.

Мужской официальный костюм носит название Сыа Пхра Рачатан, что в буквальном переводе означает «жалованная Королем рубашка». Королевские портные, в том числе Чупат Чуто, Пхичай Ватсанасонг и Сомпоп Лоуиларппрасерт, создали первое такое одеяние для Его Величества Рамы IX в 1979 году. Затем Король пожаловал рубашку министру обороны Прему Тинсуланонде, чтобы тот носил ее на публике и способствовал распространению этого одеяния. Вслед за генералом Тинсуланондой подобные рубашки начали надевать по особым случаям и другие официальные лица.

Сыа Пхра Рачатан – современная версия рубашки Рача Патэн, cшитой для Рамы V одним из мумбайских портных. Одна из ее отличительных особенностей – круглый стоячий ворот, именуемый мандаринским. Высота воротника Сыа Пхра Рачатан – около 3,5-4 см. Рубашка слегка приталенная, с пятью фронтальными пуговицами, которые должны быть плоскими, круглыми и покрытыми материалом, идентичным ткани самой рубашки.

Рубашка имеет два боковых кармана, расположенных чуть выше последней пуговицы. Рукава могут быть как длинными, так и короткими, в последнем случае рубашка считается менее строгой. Если рукава длинные, то они украшаются манжетами.

Сыа Пхра Рачатан носится с обычными костюмными брюками и туфлями, особых требований к которым не предъявляется. Также рубашку можно носиться с лентой-перевязью.

Женский официальный костюм был создан в 1960-х годах по заказу Ее Величества Королевы Сирикит. Сопровождая Раму IX в поездках по западным странам, она пришла к выводу о необходимости современного, но при этом тайского женского платья. Изучив историю Королевских нарядов, она передала заказ портным, которые создали восемь типов платьев, которые сейчас и являются женским стандартом Чут Тай Пхра Рача Нийом.

Базовый элемент торжественного женского костюма – это традиционная тайская юбка Пха Нунг. Она представляет собой отрез дорогой и богато украшенной ткани, который оборачивается вокруг тела, а затем специальным образом завязывается. В некоторых из видов Чут Тай Пхра Рача Нийом из части ткани спереди также формируется особая складка прямоугольной формы, так называемый На Нанг (см. иллюстрации в блоге Сириньи Пакдитаван).

Первый типа женского наряда носит название Чут Тай Чакри в честь правящей династии. Он состоит из шелковой юбки Пха Син (разновидность Пха Нунг) с вертикальной складкой, изящной верхней части и традиционной плотной шали, которая закрывает верхнюю часть тела. Второй вариант – Чут Тай Боромпхиман – отличается Чут Тай Чакри тем, что в качестве верхнего элемента используется блузка с круглым горлом, длинными рукавами и рядом фронтальных пуговиц. Зачастую блузка и юбка сшиваются вместе, чтобы получился единый костюм.

Третий Королевский наряд – Чут Тай Сивалай, где блузка с длинными рукавами дополнена шалью. Четвертый – Чут Тай Чаккраапхат – более консервативный и официальный наряд, схожий с Чут Тай Чаккри, но отличающийся более плотной и богато украшенной шалью.

Чут Тай Читлада – менее формальный наряд, состоящий из относительно повседневной юбки с блузкой навыпуск. Юбка в этом наряд либо однотонная, либо в горизонтальную полоску, с парчовой полосой по подолу.

Шестой наряд – Чут Тай Рыан Тон – самый «кажуальный» из всех. Как и предыдущий, он состоит из относительной простой юбки и блузки на пуговицах. Причем юбка и блузка в данном случае не сшиваются и их можно носить отдельно.

Наряд Чут Тай Амарин, хотя и похож на предыдущие, напротив, является вечерним. Блузка здесь имеет круглое горло, а юбка – длину до лодыжек. Главное отличие – ткань. Чут Тай Амарин шьется из богатой и украшенной различными орнаментами парчи.

Венчает список Чут Тай Дусит, шелковое вечернее платье в западном стиле с широким вырезом и без рукавов. Нижняя часть платья – это сшитая с верхней юбка Пха Син с На Нангом.

Стоит отметить, что если мужской вариант Чут Тай Пхра Рача Нийом одинаково хорошо подходит для всех типов мероприятий, то женские различаются по предназначению: в одних положено появляться на званых вечерах, а в других, к примеру, встречать высоких гостей в аэропорту. Детально изучить церемониальные тайские наряды можно в Музее текстиля Королевы Сирикит. Онлайн-экспозиция доступна на сайте www.qsmtthailand.org.

При подготовке статьи использованы материалы из блога Сириньи Пакдитаван, также являющейся колумнисткой The Phuket News. Другие тексты Сириньи ищите здесь.