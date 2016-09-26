Коричневую воду снова заметили на пляже Ката

В местном муниципалитете говорят, что появление коричневой воды – сезонное явление, а очистные сооружения в Кароне работают нормально.

26 Сентября 2016 18:02:48

Коричневая вода на пляже Ката. Фото читателя The Phuket News.

Представители муниципалитета района Карон прокомментировали сообщение о коричневой воде на пляже Ката.

Накануне туристка из Австралии написала письмо в редакцию The Phuket News и сообщила о том, что морская вода поменяла цвет. Причем зафиксировано изменение цвета воды было аккурат напротив одного из немногочисленных участков, открытых для купания.

«Пузыри желтого цвета, как моча», – написала туристка.

«Я слышала, что здесь находятся канализационные трубы, сточные воды из которых сливаются прямо в море. Я приехала из Австралии, где люди разбираются в пляжах, и могу сказать, что купание здесь представляет серьезную угрозу здоровью. Я в таком море плавать не буду даже на деньги», – добавила женщина.

Глава Управления общественных работ муниципалитета Карона Ванчай Сэтан отверг версию о том, что море могло изменить цвет из-за не прошедших очистку сточных вод.

«Мы знаем о черной воде (sic) на пляже Ката уже несколько дней, но причина не в сточных водах», – заявил Ванчай Сэтан в беседе с корреспондентом редакции.

«Очередную проверку мы провели сегодня утром. Грязную воду принесло из океана ветром и волнами», – добавил он.

По словам Ванчая Сэтана, причиной загрязнений может быть, к примеру, слив отработанного масла с морских судов и лодок. С приходом муссонов грязную воду выносит к пляжам, пояснил он.

«Это происходит каждый год и все об этом знают. Ежегодно на пляже Ката появляется темная вода прямо перед началом высокого туристического сезона», – заявил Ванчай Сэтан.

По словам чиновника, за последние годы был достигнут значительный прогресс в очистке сточных вод, даже несмотря на стремительную застройку побережья, где постоянно увеличивается количество отелей и жилья.

«Нет, черная вода происходит не из гостиниц и домов людей. Почти все отели в нашем районе имеют собственные водоочистные системы. Управление общественных работ регулярно проверяет отели Ката и Карона. Последняя проверка прошла всего лишь три недели назад и среди прочих участие в ней принимали специалисты по сточным водам из Phuket Rajabhat University», – добавил Ванчай Сэтан.

Напомним, что в последний раз проблема загрязнения моря в тамбоне Карон обсуждалась в ноябре прошлого года и тогда причина была именно в очистных сооружениях, которые не справились с нагрузкой после обильных дождей.