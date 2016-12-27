Консульский отдел посольства России закрывается на 11 дней

С 29 декабря по 8 января консульский прием в посольстве России осуществляться не будет в связи с новогодними праздниками.

27 Декабря 2016 18:16:58

Посольство РФ в Бангкоке. Фото: Google Street View

Как говорится в уведомлении на сайте дипломатической миссии, консульство возобновит работу в обычном режиме с 9 января 2017 года. Посольство просит планировать визиты с учетом указанной информации.

Напомним, прием граждан по консульским вопросам осуществляется по рабочим дням с 9:00 до 11:45 утра, по средам осуществляется только прием заявлений на паспорта нового поколения. Прием посетителей по прочим вопросам по средам не ведется.