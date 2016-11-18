Конкурс молодых талантов ждет участников

Ежегодно студия Legend Music собирает несколько десятков музыкантов, готовых побороться за билет в шоу бизнес, и в участниках нет недостатка, ведь победителей ждут не только денежные призы, но и возможность записать пластинку на мощностях Legend.

18 Ноября 2016 12:00:10

Конкурс юных талантов открыт для участников из Таиланде в возрасте от 8 до 18 лет.

В этом году Youth Talent Competition назначен на 4 декабря, и организаторы уже принимают заявки. Число участников ограничено (всего жюри успеет оценить не более 50 исполнителей и коллективов), так что желающие попробовать себя на сцене не откладывают подачу заявки в долгий ящик. Регистрация закроется 25 ноября и времени на принятие решения у будущих звезд осталось немного.

Конкурс юных талантов открыт для участников из Таиланде в возрасте от 8 до 18 лет. Выбирать лучших будут в трех номинациях: двух вокальных (от 8 до 12 лет и от 13 до 18 лет) и одной инструментальной (от 13 до 18 лет). Участникам предстоит продемонстрировать свои таланты в формате трехминутного шоу.

Победителя в каждой из номинаций ждут 5000 бат, студийное время в Legend Music для записи музыкального видео, ваучер от британской Rockschool UK и другие подарки. Призы за второе место – 3000 бат наличными, студийное время и ваучер Rockschool UK, награда за третье место – 2000 бат и ваучер Rockschool UK.

Организаторы отмечают, что денежные призы в этом году предоставил United World College Thailand, Legend Music по традиции бесплатно предоставит победителям студию с оборудованием, а британская Rockschool UK, кроме ваучеров на сдачу экзаменов и получение официального сертификата, также предоставит стильную одежду. Итоги конкурса будут освещаться изданиями компании Class Act Media, которая традиционно является официальным медиа-спонсором мероприятия. Площадку для проведения Youth Talent Competition ужев третий раз обеспечит Boat Lagoon.

Чтобы записаться на участие в конкурсе достаточно отправить на электронный адрес [email protected] письмо в свободной форме с указанием имени, возраста и выбранной номинации. Стоимость участия – 700 бат с человека. Начало конкурса 4 декабря в 11:00 утра.