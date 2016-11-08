Конкурс молодых Талантов

Дата/Время начала: 4 Декабря 2016 11:00:00 - 4 Декабря 2016 18:00:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Творческий конкурс для всех молодых исполнителей Таиланда в возрасте от 8 до 18 лет. Не более 50 участников, регистрация закрывается 25 ноября.

Конкурс пройдет на Пхукете в воскресенье, 4 декабря. Начало в 11:00. Для участников открыты три категории: вокал, младшая возрастная группа (8-12) лет; вокал, старшая возрастная группа (13-18 лет); исполнительское мастерство, старшая возрастная группа (13-18 лет).

Регистрация участников по эл. почте [email protected] (пожалуйста, укажите имя участника и категорию). Стоимость участия: 700 бат с человека. Радиостанция Live89.5 является спонсором конкурса.