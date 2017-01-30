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Конфликт на дороге перерос в угрозу убийством

Полиция ищет двух мужчин, угрожавших убийством девушкам, с которыми у них произошел конфликт на дороге.

Иккапоп Тхонгтуб

30 Января 2017 17:58:22

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Около 6:00 утра понедельника, 30 января, две местные жительницы нанесли визит в полицейский участок Таланга и подали заявление на двоих мужчин, якобы угрожавших им убийством.

По словам одной из женщин, инцидент произошел в районе 4:00 утра, когда они на мотоцикле направлялись домой из местного бара. Согласно поданному в полицию заявлению, девушки остановились мотоцикл у магазина 7-Eleven в Та-Рыа, и в этот момент перед ними затормозил скутер Yamaha Fino с двумя мужчинами, которые принялись их оскорблять.

«Они сказали, что убьют нас, если мы сообщим в полицию. Мы были очень напуганы, начали кричать и после этого они уехали. Но мы были так напуганы, что пришли сюда сообщить об этом», – рассказала одна из женщин.

Что именно предшествовало словесному конфликту у 7-Eдeven, она не уточнила. Впрочем, полиция пообещала найти мужчин и привлечь их к ответственности.

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