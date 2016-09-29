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Концерт Bodyslam в Лагуне перенесли на март 2017 года

Руководство комплекса Laguna Phuket озвучила новую дату проведения благотворительного концерта Big Body+.

29 Сентября 2016 12:34:00

Мероприятие должно было состояться 13 августа, однако за день до события по южному Таиланду прокатилась волна взрывов, два из которых прогремели в Патонге (подробнее читайте здесь).

На этом фоне Лагуна приняла решение отменить концерт, на котором должны были выступить коллектив Big Ass и Bodyslam, популярные среди тайской молодежи. Теперь, как заявили в Laguna Phuket, концерт состоится в марте 2017 года.

«Мы получили предложения по возможным датам от менеджеров групп. Однако единственное время, когда они свободны, оказалось мартом следующего года. Найти возможность и провести ежегодный благотворительный концерт в 2016 году не получилось», – заявила представитель Лагуны.

По ее словам, обладатели билетов на выступление Big Ass и Bodyslam могут либо сохранить их до марта, либо сдать и получить полную стоимость на руки наличными. Дополнительная информация доступна через форму обратной связи на сайте Лагуны.

Напомним, в прошлом году благотворительное выступление Bodyslam позволило собрать более 70 тыс. бат на поддержку одной из местных школ.

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