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Комплексу Phuket Gateway обещают второе рождение

Администрация провинции приняла решение вдохнуть жизнь в комплекс Phuket Gateway и сделать его популярным среди туристов.

Новости Пхукета

30 Июня 2017 14:19:35

О том, что проекту Phuket Gateway предстоит второе рождение, объявил на пресс-конференции 29 июня губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг. Мероприятие прошло в самом Phuket Gateway и, возможно, стало самым массовым событием на территории комплекса в последние годы.

Туристический парк Phuket Gateway у моста Sarasin Bridge был открыт в 2007 году. Предполагалось, что место должно стать популярной туристической достопримечательностью, где прибывающие на остров иностранцы смогут получить туристическую информацию, отдохнуть, приобрести местную продукцию и больше узнать об истории Пхукета (в парке были установлены 29 декоративных колонн, посвященных разным аспектам пхукетской жизни).

Создание комплекса, под который был выделен участок в 25 рай земли, обошлось налогоплательщикам в 50 млн бат, которые взяли из бюджета административной организации провинции (OrBorJor). Однако за прошедшие десять лет популярной достпримечательностью Phuket Gateway не стал, и о его существовании не знают даже люди, живующие на Пхукете годами. К настоящему моменту комплекс уже предсказуемо обветшал. В какую сумму обойдется реанимация проекта, официальные лица сказать пока не могут.

«OrBorJor Пхукета вложил значительные средства в Phuket Gateway, но в реальности проект успешным не стал. Мы подробно обсудили ситуацию с представителями профильных ведомств и сейчас прорабатываем бюджет на этот проект», – заявила на пресс-конференции Чутима Чанми, возглавляющая Управление туризма и спорта в OrBorJor.

То, что комплекс, на который было потрачено 50 млн, не должен простаивать, подчеркнул и губернатор Норрапхат Плодтхонг.

«Пхукет вложил много средств в этот проект, но никогда активно им не пользовался. Сейчас мы хотим вернуть его к жизни», заявил губернатор.

«Мы хотим обновить Phuket Gateway и сделать его достопримечательностью, которую нельзя пропустить. Парк будет отреставрирован, чтобы стать популярным местом, где можно передохнуть и сфотографироваться. В обновлении также нуждются здания, элементы ландшафтного дизайна, указатели», – добавил глава провинции.

По словам Норрапхата Плодтхонга, план реновации включает пополнение ассортимента находящегося в Phuket Gateway торгового центра. Там туристам будут предлагаться сувениры, ювелирные изделия, бат и местные фрукты. Впрочем, даже примерны сроков перезапуска проекта губернатор не назвал.
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