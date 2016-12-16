Команды BISP выступили на Phuket International Cup

Воспитанники футбольной академии BISP Cruzeiro приняли участие в четвертом ежегодном турнире по футболу Phuket International Cup, прошедшем в спортклубе Thanyapura в выходные 2-4 декабря.

16 Декабря 2016 15:23:11

Команды BISP Cruzeiro U15 и U13. Фото: BISP

Турнир примечателен тем, что в отличие от других юношеских соревнований, матчи проходят во взрослом формате: на полноразмерном футбольном поле и с составами из 11 человек.

В этом году турнир в Thanyapura собрал команды из Таиланда, Малайзии, Японии, Австралии и Сингапура. В возрастной группе до 15 лет команда BISP Cruzeiro заняла первое место, хотя далась победа непросто.

«Для команды U15 это были очень сложные соревнования. Самой большой трудностью стали физические нагрузки, связанные с форматом турнира. Но после прекрасной игры в финале можно сказать, что победа полностью заслуженная», – заявил после соревнований главный тренер BISP Cruzeiro Football Academy Джонатас Кандидо.

В возрастной группе до 13 лет команда BISP также дошла до финала, однако по его итогам была вынуждена довольствоваться серебром. Основное время встречи закончилось со счетом 1:1, и победитель определялся в серии послематчевых пенальти.

«Обе команды BISP Cruzeiro выступили достойно, и мы довольны результатами, поскольку в этот раз мы отправили на турнир молодых игроков, чтобы те получили игровой опыт», – пояснил тренер Кандидо.

«Обе команды придерживались выработанного игрового плана и старались доминировать на поле, навязывая соперникам высокий темп игры», – добавил он, отдельно отметив нацеленность футболистов на победу и их самоотдачу.

«В целом это прекрасный познавательный опыт для наших воспитанников», – подчеркнул Кандидо.

В дополнение к двум комплектам медалей, футбольная академия BISP Cruzeiro отличилась и в «индивидуальном зачете». Андре Питерман из состава команды U15 по итогам турнира был назван лучшим игроком соревнований, а Николай Скоглунд получил Золотую бутсу как лучший бомбардир Phuket International Cup 2016.

Подробнее о футбольной академии BISP Cruzeiro можно узнать на сайте www.bisphuket.ac.th/football.