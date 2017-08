Команде Пхукета осталось сыграть пять игр до конца сезона Лучший бомбардир Phuket FC и всей лиги Наттапум Майа с начала сезона записал на свой счет уже 12 голов. 12 Августа 2017 16:00:00 Футбольный клуб Пхукета продолжает борьбу за путевки в Thai League 3. На финальном отрезке «Андаманский дракон» пока оступился лишь единожды, так что шансы на то, чтобы начать следующий год в лиге более высокого уровня, у команды сохраняются. По итогам 19 туров Phuket FC занимается вторую строчку турнирной таблицы, отставая от лидера на восемь очков и опережая ближайшего преследователя на два. Вернуться в список претендентов на выход в Thai League 3 команде удалось благодаря впечатляющей беспроигрышной серии, которую клуб начал в мае. Пхукет шел без поражений в течение шести матчей, пока не допустил осечку 26 июля. При этом нанести поражение «Андаманскому дракону» смог аутсайдер турнира Sungaipadee FC. Одно поражение С «Тиграми» из Нараттхивата пхукетские футболисты встречались на своем поле, и собравшиеся на стадионе болельщики (немногочисленные, надо признать) ожидали, что клуб с легкостью возьмет три очка. Однако реальность оказалась разочаровывающей. В первом тайме хозяева создали несколько опасных моментов, но ни один из них во взятие ворот не превратился. Не преуспел даже лучший бомбардир турнира Наттапум Майа, который в предыдущих играх неоднократно показывал, что в критический момент способен спасти команду. Даже ударов в створ ворот команда не нанесла практически ни одного. В ходе второй половины матча Пхукет по-прежнему доминировал на поле в плане контроля мяча, и на 60-й минуте Порнча Роднаккарет все же открыл счет, воспользовавшись ошибкой голкипера гостей, который слишком далеко вышел из ворот и не успел вернуться назад после мощного выноса мяча с пхукетской половины поля. Порнче Ронаккарету, первым успевшему к мячу, оставалось лишь закатить его в сетку. Впрочем, преимущество Phuket FC оказалось недолгим. Уже через четверть часа Иссах Адаму нашел точным пасом Даниеля Омабоя, который обошел двоих защитников и перекинул мяч через пхукетского вратаря. Второй же гол в ворота хозяев был забит, пока те находились на поле вдесятером. По некой причине тренерский штаб решил не заменять получившего травму Теварита Джунсона, ограничившись медицинской помощью на бровке. И за те 10 минут, которые защитник провел с врачами, Даниель Омабой с острого угла поразил ворота хозяев. Отыграться «Андаманский дракон» уже не успел, Sungaipadee FC одержал вторую победу с начала сезона, а потерявший очки Phuket FC откатился на третью строчку турнирной таблицы. И две победы Шанс реабилитироваться островная команда получила 2 августа, когда ее соперником стал Phatthalung FC. В напряженном матче «Дракон» одолел середнячка Южного дивизиона со счетом 3:2. Главное же испытание состоялось 6 августа, когда клуб принимал на своем поле команду из провинции Паттани, также претендующую на путевки в Thai League 3. Гости с крайнего юга открыли счет уже на 10-й минуте, когда корейский легионер Юн Суг-Хин пробил с левой ноги от угла штрафной площадки и вывел свой клуб вперед. Пропустив быстрый мяч, Phuket FC пошел вперед, но до конца тайма с задачей сравнять счет так и не справился. В аналогичных попытках прошла и большая часть второй половины матча, пока на 80-й минуте Апхичат Денман не навесил справа во вратарскую площадку, где первым у мяча оказался Наттапум Майя, головой переправивший мяч в ворота и тем самым записавший на свой счет уже 12-й гол с начала сезона. Впрочем, после удара Наттапума команда не стала закрываться, а даже усилила прессинг, и это принесло свои плоды. Уже через 9 минут Наттапум Майя вколотил мяч в сетку еще раз, но это взятие ворот отменил лайнсмен. Зато со следующим голом ничего поделать было нельзя, поскольку его голкиперу Pattani FC оформил собственный защитник, пытавшийся вынести мяч после навеса со штрафного. В итоге Пхукет набрал необходимые три очка и вернулся на вторую строчку турнирной таблицы. До конца сезона «Андаманскому дракону» осталось сыграть пять матчей, при этом на текущую неделю встреч у клуба не запланировано, так что футболисты могут отдохнуть перед принципиально важной схваткой с Chumphon FC, который также претендует на выход из Thai League 4. Команды встретятся 16 августа на пхукетском стадионе Surakul. Начало матча – в 18:00. Добавьте новостную ленту на свой сайт Ветеринары готовы выпустить на волю располневшую на стритфуде макаку История Пхукета: Животный мир острова 200 лет назад Команде Пхукета осталось сыграть пять игр до конца сезона Вкус улицы: Простор в простоте Прокомментировать эту историю Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus