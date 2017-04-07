Команда Пхукета сыграет дома 9 апреля

Футбольный клуб Phuket FC, начавший сезон серией впечатляющих побед, притормозил к середине первой половины сезона.

7 Апреля 2017 17:09:33

В воскресенье, 9 апреля, Phuket FC попробует реабилитироваться за поражение, которое клуб потерпел от Hat Yai FC неделей ранее. Тогда команда на выезде не смогла взять ни одного очка, хотя соперник на тот момент находился в нижней части турнирной таблицы и имел на своем счету лишь одну победу.

Матч проходил в провинции Сонгкхла, хозяева поля с первых же минут мощно пошли вперед и вскоре болельщики увидели первый гол. Первую ошибку допустили защитники Phuket FC, оставившие не прикрытым во время подачи углового Акрапхона Мисавада, который первым успел на мяч и пробил головой. Вторым ошибся голкипер Ратчанон Интхарависут, который не смог зафиксировать мяч, медленно летевший в левый угол после отскока от земли.

Второй гол в ворота Пхукета также был забит со стандарта. Hat Yai FC получил право на штрафной удар и снова на навес в район 11-метровой отметки первым успел игрок хозяев поля, попытавшийся пробить по воротам головой. Мяч попал в предплечье Джанавату Аривансуку, после чего отскочил к Пияпонгу Конкхаму, который не упустил шанса удвоить преимущество своего клуба.

Второй тайм открылся серией из двух противоречивых голов. Сперва лайнсмен не зафиксировал офф-сайд после скидки Хамеда Де Силси Диаррасоубы и Наттапум Майа сократил отставание Пхукета от хозяев. После этого рефери назначил крайне спорный пенальти в ворота Ратчанона Интхарависута, и счет стал 3:1.

Пытаясь спасти матч, пхукетская команда перешла к жесткому прессингу и смогла отыграть один гол стараниями Диаррасоубы, но на то, чтобы сравнять счет времени у «Андаманского дракона» не хватило. Игра завершилась со счетом 3:2.

В ближайшее воскресенье, 9 апреля, пхукетская команда примет на своей поле гостей из провинции Сураттхани. Соперник Phuket FC находится на последней строчке турнирной таблицы, так что у Пхукета есть все шансы реабилитироваться за предыдущие поражения. Затем все участники розыгрыша Thai League 4 возьмут перерыв на Сонгкран.