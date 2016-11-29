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Команда Jer-Jer выиграла Phuket Pinoy Cup 2016

На острове завершился розыгрыш популярного среди филиппинцев Пхукета баскетбольного турнира Pinoy Cup 2016.

Новости Пхукета

29 Ноября 2016 12:39:07

Победители Phuket Phuket Pinoy Cup 2016 после финала. Фото: Джетро Агабао
Победители Phuket Phuket Pinoy Cup 2016 после финала. Фото: Джетро Агабао

Финальный матч, состоявшийся 20 ноября, в спортзале Kajonkiet International School собрал около 300 болельщиков. Боролись же за титул команды Jer-Jer и PBB.

Соперники стартовали с места в карьер и в течение первых трех четвертей матча счет на табло напоминал неустойчивые качели. Только на заключительном отрезке встречи Jer Jer удалось вырваться вперед, существенно подняв тем игр. Финальный матч завершился со счетом 84:75 в пользу Jer Jer.

«Нам не удалось укрепить свое лидерство, и по ходу встречи мы упустили несколько ключевых возможностей, когда они были больше всего нужны», – посетовал после матча Бибой Каусинг из PBB.

Победители же, в свой черед, подчеркнули важность командной игры.

«Дело не только в победе, дело в работе командой», – заявил Джоемарр Сабарикос.

В этом году спонсором баскетбольного кубка стал CIMB Bank, а в роли организатора выступила Церковь адвентистов седьмого дня на Пхукете, прихожанами которой являются многие члены филиппинского сообщества острова. Именно их вклад особо отметил после турнира распорядитель игр Редентор Хабла.

Стоит отметить, что под брендом Pinoy Cup проходят соревнования не только по баскетболу, но также по волейболу, бадминтону и настольному теннису. При этом со следующего сезона организаторы намерены выйти за пределы филиппинской диаспоры и начать активно привлекать к соревнованиям игроков из других стран.

Подробнее о Pinoy Cup можно узнать у Редентора Хаблы по электронной почте [email protected] и телефону 085-3564735.

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