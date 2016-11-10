Команда 1Bar выиграла турнир по пулу в Патонге
Чемпионат оказался крайне напряженным и интрига в нем сохранялась вплоть до финального раунда.
Мэтт Понд
10 Ноября 2016 18:07:30
Команда 1Bar стала чемпионом Patong Pool League в сезоне 2016 года. Чемпионат оказался крайне напряженным и интрига в нем сохранялась вплоть до финального раунда, к которому лидеры – 1Bar и Wet Dreams подошли с равным количеством очков (по 158). В итоге судьба чемпионского титула решалась в двух матчах, состоявшихся в четверг, 3 ноября.
В качестве соперников Wet Dreams в итоговый вечер досталась команда ирландского паба Dirty Nelli's, который выступал в качестве принимающей стороны. В параллельном матче 1Bar принимала на своей территории Sports Bar.
Перед матчем оба претендента на титул были фаворитами в своих парах, так что речь шла не о том, кто победит или не победит соперника, а о том, насколько мощно и убедительно это удастся сделать бильярдистам Wet Dreams и 1Bar.
Впрочем, жизнь в который раз опровергла предварительные прогнозы. Команда Dirty Nelli's не собиралась сдаваться без боя, и в итоге переиграла соперников из Wet Dreams со счетом 7:4, чем сильно упростила задачу 1Bar. Теперь участнику второй пары достаточно было просто выиграть, что 1Bar и сделала. Более того, противника чемпионы разгромили всухую – 11:0.
Лучшим игроком лиги по итогам сезона стал Го из команды 1Bar (16 побед в одиночном формате и 15 в парном). Второе место занял Дарм из Wet Dreams (15 и 9 побед соответственно).
Итоги турнира
1Bar – 169
Wet Dreams – 162
Ting Tong – 146
Natalie – 140
Genius – 137
Champs – 132
Sports Bar – 131
Dirty Nelli's – 121
Martin Swiss – 112
Simon & Oils – 104
Min Bar – 101
Amigo – 0