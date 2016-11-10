Команда 1Bar выиграла турнир по пулу в Патонге

Чемпионат оказался крайне напряженным и интрига в нем сохранялась вплоть до финального раунда.

10 Ноября 2016 18:07:30

Команда 1Bar стала чемпионом Patong Pool League в сезоне 2016 года. Чемпионат оказался крайне напряженным и интрига в нем сохранялась вплоть до финального раунда, к которому лидеры – 1Bar и Wet Dreams подошли с равным количеством очков (по 158). В итоге судьба чемпионского титула решалась в двух матчах, состоявшихся в четверг, 3 ноября.

В качестве соперников Wet Dreams в итоговый вечер досталась команда ирландского паба Dirty Nelli's, который выступал в качестве принимающей стороны. В параллельном матче 1Bar принимала на своей территории Sports Bar.

Перед матчем оба претендента на титул были фаворитами в своих парах, так что речь шла не о том, кто победит или не победит соперника, а о том, насколько мощно и убедительно это удастся сделать бильярдистам Wet Dreams и 1Bar.

Впрочем, жизнь в который раз опровергла предварительные прогнозы. Команда Dirty Nelli's не собиралась сдаваться без боя, и в итоге переиграла соперников из Wet Dreams со счетом 7:4, чем сильно упростила задачу 1Bar. Теперь участнику второй пары достаточно было просто выиграть, что 1Bar и сделала. Более того, противника чемпионы разгромили всухую – 11:0.

Лучшим игроком лиги по итогам сезона стал Го из команды 1Bar (16 побед в одиночном формате и 15 в парном). Второе место занял Дарм из Wet Dreams (15 и 9 побед соответственно).

Итоги турнира

1Bar – 169

Wet Dreams – 162

Ting Tong – 146

Natalie – 140

Genius – 137

Champs – 132

Sports Bar – 131

Dirty Nelli's – 121

Martin Swiss – 112

Simon & Oils – 104

Min Bar – 101

Amigo – 0