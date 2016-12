Коллектив Montazure поддержал школу в Камале

Девелоперы проекта MontAzure нанесли визит в школу Камалы в рамках программы социальной ответственности бизнеса.

23 Сентября 2016 15:16:51

Менеджеры MontAzure в школе Камалы.

Делегация застройщика во главе с исполнительным директором MontAzure Сеттапхоном Буттхо, принесла школьные принадлежности и игрушки детям из неблагополучных семей. Среди прочих школу посетили и Джонатан Умали из Arch Capital Management, одного из инвесторов проекта.

Как пояснил господин Буттхо, коллектив MontAzure будет на регулярной основе участвовать в укреплении местного сообщества, которое теперь является и сообществом самого проекта MontAzure.

Отметим, что ранее в этом году проект MontAzure был номинирован на премию Thailand Property Awards в категории Best Condo Development (Phuket). На награду также претендуют Saturdays Residence от Two Villa Tara Co Ltd. и Beachfront Oceanfront Condos and Villas от одноименного застройщика.