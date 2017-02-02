Клубы Патонга просят продлить разрешенное время работы

Более 20 бизнесменов, владеющим барами и клубами в Патонге, подали петицию с просьбой создать в городе особую зону, в пределах которой заведениям разрешалось бы работать в ночные часы сверх отведенного законом времени.

2 Февраля 2017 13:06:19

Петиция была подана 1 февраля, через три дня после того, как полиция и другие официальные лица провели на Бангла-Роуд показательную операцию и добились закрытия всех заведений в 01:00 ночи, как того требует законодательство. Заведения вне выделенной развлекательной зоны были закрыты в полночь.

Операция была проведена по прямому распоряжению губернатора Пхукета Чокчая Дечаморнтхана и именно в его офис пришли с петицией владельцы клубов и ресторанов. Вице-губернатор Тира Анантасеривидья от имени главы провинции принял бумагу и пообещал передать ее конечному адресату, в качестве которого был указан премьер-министр Прают Чан-Оча.

Президент Ассоциации развлекательного бизнеса Патонга (РЕВА) Виравит Крыасомбат* пояснил, что закрытие клубов и ресторанов в 1:00 ночи невыгодно ни владельцам бизнеса, ни властям. Первые недополучают доходы, а вторые – налоговые поступления в бюджет.

«В нашей петиции мы просим продлить разрешенное время работы развлекательных заведений в Патонге с 1:00 ночи до 4:00 утра. Большинство туристов – иностранцы, которые обычно приходят в развлекательные заведения после полуночи, и у них остается лишь один час на развлечения. Раннее закрытие стоит нам не менее 100 млн бат в год», – заявил «Новостям Пхукета» господин Крыасомбат.

Глава компании Pisona Group и сын бывшего мэра Патонга Причавут «Праб» Кисин привел и другой аргумент в пользу продления времени работы клуба. По его словам, ранее закрытие клубов и ресторанов приводит к тому, что туристы распивают спиртные напитки в общественных местах, нарушая общественный порядок и подвергая риску свою собственную безопасность.

«После закрытия развлекательных заведений туристы идут пить на пляж. Это приводит к появлению на пляже мусора и поощряет преступность. Властям приходится тратить деньги, чтобы убрать все три километра основной части пляжа», – заявил Причавут Кисин.

«Мы просим продлить часы работы до 5:00 утра (sic), но только для Бангла-Роуд и заведений, расположенных в одном километре от Банглы, поскольку именно здесь большинство туристов являются иностранцами», – отметил он, подчеркнув, что нынешнее правило о закрытии клубов в 1:00 все-равно легко обходится коррупционным путем.

«Не секрет, что операторы некоторых заведений платят взятки, чтобы официальные лица игнорировали, что они закрываются позже установленного времени», – заявил господин Кисин, подчеркнув, что не обвиняет никого конкретно, поскольку не имеет надежных доказательств.

Комментируя петицию бизнесменов, вице-губернатор Тира Анантасеривидья заявил, что на уровне провинции изменить правила невозможно, поскольку этот вопрос находится в ведении правительства. Одновременно господин Анантасеривидья пообещал, что офис губернатора Пхукета выступит посредником между бизнесменами Патонга и властями в Бангкоке.

«Пхукет – это особое место, и объекты туристического интереса здесь другие, нежели в других местах, так что нам необходимо подходить к любым изменениям с осторожностью. Мы, на уровне провинции, не можем установить новые часы работы заведений, пока соответствующее решение не примет центральное правительство», – заявил вице-губернатор.

«Мы будет посредниками между владельцами развлекательных заведений и правительством Таиланда. Одновременно мы бы хотели попросить бизнесменов о сотрудничестве, чтобы они объясняли туристам требования закона, поскольку Пхукет – одно из самых привлекательных туристических мест в мире», – добавил господин Анантасеривидья.

Напомним, что бизнес Патонга уже не впервые выступает с инициативой о продлении часов работы развлекательных заведений, при этом аргументы в пользу пересмотра закона остаются неизменными: упущенная прибыль, недополученные бюджетом налоги и мусор на пляже. Все предыдущие просьбы официальные лица в Бангкоке стабильно отклоняли.

*В англоязычной и русскоязычной прессе Таиланда имя президента РЕВА Виравита Крыасомбата также встречается в варианте Виравит Куресомбат.