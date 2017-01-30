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Клуб Seduction закрыт на срок до двух месяцев

Ущерб от пожара в клубе Seduction оценили в 4 млн бат, клуб возобновит работу только через один-два месяца.

Иккапоп Тхонгтуб

30 Января 2017 12:49:51

Ночной клуб Seduction, где в минувшие выходные произошел пожар, возобновит работу только через один-два месяца. Такой срок озвучил корреспонденту «Новостей Пхукета» менеджер клуба Вичан Пхромтхонг.

«Ущерб покрывается страховкой, но клуб будет закрыт на срок от одного до двух месяцев для проведения ремонта», – заявил господин Промтхонг.

Персонал ночного клуба работы не лишится, в течение всего времени ремонта сотрудники продолжат получить заработную плату.

«Мы должны позаботиться о них. Сотрудникам будут платить в течение того времени, когда клуб будет закрыт, и они смогут вернуться к работе, когда ремонт будет закончен», – заверил Вичан Пхромтхонг.

Тем временем полиция уже установила, что возгорание произошло в одной из раздевалок для сотрудников. Пролить свет на то, что стало причиной пожара, должен анализ записей с камер видеонаблюдения.

«Камеры имеются по всему клубу, и это превосходно, поскольку записи значительно помогут в расследовании», – заявил подполковник Джонгсерм Прича их полиции Патонга.

По его словам, ущерб от пожара составил 4 млн бат. Структурных повреждений само здание не получило.

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