Классическая велогонка на Пхукете Дата/Время начала: 29 Января 2017 07:00:00 - 29 Января 2017 12:00:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Спортивный клуб Thanyapura приглашает на первое из крупных спортивных событий нового года – традиционную велогонку Thanyapura Phuket Classic Cycling, которая пройдет на острове уже в третий раз. Участников ждут увлекательные и конкурентные соревнования на двух дистанциях: 45 км и 106 км. Покажите себя на живописной трассе через джунгли, холмы и экзотическое побережье северного Пхукета! Регистрация: 1. Через онлайн-службу покупки билетов: https://www.eventbrite.com/e/thanyapura-phuket-classic-cycling-race-tickets-26478598200. 2. На стойке регистрации в Thanyapura Club Services. Контактная информация: events @thanyapura.com. Радиостанция Live 89.5 является спонсором мероприятия. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ С кем связаться : [email protected] Адрес : Thanyapura Sports & Leisure Club Phuket телефон : +66 76 336 000 Веб-сайт : www.thanyapura.com/event/phuket-cycling-race/ Расположение Добавьте новостную ленту на свой сайт