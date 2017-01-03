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Классическая велогонка на Пхукете

Дата/Время начала: 29 Января 2017 07:00:00 - 29 Января 2017 12:00:00

Спортивный клуб Thanyapura приглашает на первое из крупных спортивных событий нового года – традиционную велогонку Thanyapura Phuket Classic Cycling, которая пройдет на острове уже в третий раз. Участников ждут увлекательные и конкурентные соревнования на двух дистанциях: 45 км и 106 км. Покажите себя на живописной трассе через джунгли, холмы и экзотическое побережье северного Пхукета!

Регистрация:

1. Через онлайн-службу покупки билетов: https://www.eventbrite.com/e/thanyapura-phuket-classic-cycling-race-tickets-26478598200.

2. На стойке регистрации в Thanyapura Club Services.

Контактная информация: events @thanyapura.com. Радиостанция Live 89.5 является спонсором мероприятия.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
С кем связаться : [email protected]
Адрес : Thanyapura Sports & Leisure Club Phuket
телефон : +66 76 336 000
Веб-сайт : www.thanyapura.com/event/phuket-cycling-race/
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