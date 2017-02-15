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Китовые акулы снова замечены у побережья Пхукета

Морской биологический центр Пхукета (PMBC) просит моряков не приближаться к акулам и не тревожить их.

Иккапоп Тхонгтуб

15 Февраля 2017 15:27:27

Группа китовых акул была замечена в 500 м от побережья Камалы во второй половине дня 14 февраля. О встрече с акулами специалистам Морского биологического центра Пхукета сообщили операторы проката аквабайков, но когда экологи прибыли на место событий, акулы уже покинули указанный участок акватории.

Местные жители высказали опасения, что акулы могли быть больны и именно поэтому оказались так близко к берегу. Впрочем, в РМВС полагают, что опасаться гибели рыб не стоит.

«Мы не смогли их найти, но при этом не обнаружили и никаких признаков, что акулы могли быть больны. Мы полагаем, что они подошли к берегу для питания, поскольку в указанном месте обнаружилось много планктона», – пояснил «Новостям Пхукета» сотрудник РМВС.

Сотрудники ведомства обратились к рыбакам и другим владельцам судов с просьбой не тревожить акул, если им доведется с ними встретиться (что в последние годы происходит реже, чем до туристического бума).

«Пожалуйста, не приближайтесь к ним и не мешайте им, когда они питаются. Они безобидны и при этом очень важны для пищевой цепи. И, конечно, последнее, чего мы хотели бы – это чтобы акулу задело гребным винтом лодки», – заявил собеседник «Новостей Пхукета».

Китовая акула – крупнейшая из существующих в настоящее время акул и вообще современных рыб. В отличие от большинства других акул, она питается преимущественно одним планктоном и не представляет никакой опасности для человека. Китовая акула зачастую абсолютно не реагирует на ныряльщиков. Плавают представители этого вида очень медленно и большую часть времени держится близ поверхности воды.

В последний раз информация о появлении китовых акул непосредственно у побережья провинции поступала около года назад. При этом читатели «Новостей Пхукета» указывали в социальных сетях, что встречаются с ними регулярно, но не уточняли на каком расстоянии от берега.

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