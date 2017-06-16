Китайские свадьбы на Пхукете отменили из-за траура по Раме IX

Редакция «Новостей Пхукета» получила подтверждение того, что ежегодный фестиваль китайских свадеб Phuket Baba Wedding Festival в этот раз проводиться не будет.

16 Июня 2017 11:26:54

Фото: Архив The Phuket News

Как пояснила госпожа Орасири Руктэ-Нгам из Ассоциации потомков китайских переселенцев (Thai Peranakan Association), причина отмены ежегодного фестиваля – национальный траур в связи со смертью Его Королевского Величества Пхумипона Адульядета.

«Чтобы почтить память ушедшего из жизни Короля, фестиваль в этом году проводиться не будет. Впрочем, в следующем году он состоится», – заявила госпожа Руктэ-Нгам.

Как правило Phuket Baba Wedding Festival проходит в середине июля. В дни фестиваля десятки пар играют свадьбы в соответствии с китайскими традициями. Один из важных элементов торжеств – красочный парад в Старом городе.